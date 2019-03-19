Пять причин, по которым женщины изменяют
Существует мнение, что в большинстве предают именно мужчины. Но статистика показывает другое: женщины в изменах ничуть не уступают мужчинам.
Сексолог психолог Екатерина Федорова отмечает: измена женщины начинается в голове. Сначала она готова терпеть, но когда чаша наполнится доверху – женщина изменит.
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Почему женщины изменяют
1. Отсутствие прочной эмоциональной связи
Женщине важно разговаривать искренне и откровенно, чувствовать своего мужчину, чувствовать его незримую поддержку и участие, и тому подобное. Если эмоциональная связь по каким-то причинам прерывается, женщина чувствует себя потерянной. Избавиться от этого чувства может помочь другой мужчина.
2. Сексуальная неудовлетворенность
Ранее считалось, что секс только для мужчин. На самом деле женский оргазм – это отсутствие депрессий, повышение самооценки, уменьшение риска гинекологических болезней. Если этого нет в семье, а очень хочется, то рано или поздно женщина это будет искать на стороне.
3. Месть
Желание отомстить мужчине в ответ на измену тоже достаточно частая причина измены женщины. Сексолог отмечает: часто бывает, что только так женщина может простить мужчину.
Женщины изменяют, чтобы отомстить за измену мужу
4. Неоправданные ожидания
Женщина ждет чего-то одного, а получает другое. При этом часто мужчина не виноват. Причина измены – в желании женщины видеть то, чего ей хочется, а не то, что есть. Но какими прочными бы не были фантазии, жизнь их разобьет. И разочарование может быть таким горьким, что подтолкнет к измене.
5. Хочется снова быть желанной
Часто это желание возникает с возрастом. Женщине снова хочется быть любимой, почувствовать себя неповторимой, оказаться в горячих объятиях и почувствовать свежее дыхание любви. Если мужчина не поддерживает это в жене, а жене это очень нужно, то она начнет искать это в других мужчинах.
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