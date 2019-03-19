Пять причин, по которым женщины изменяют

Существует мнение, что в большинстве предают именно мужчины. Но статистика показывает другое: женщины в изменах ничуть не уступают мужчинам.

Сексолог психолог Екатерина Федорова отмечает: измена женщины начинается в голове. Сначала она готова терпеть, но когда чаша наполнится доверху – женщина изменит.

Читайте также: Названы главные ошибки женщин в сексе

Почему женщины изменяют

1. Отсутствие прочной эмоциональной связи

Женщине важно разговаривать искренне и откровенно, чувствовать своего мужчину, чувствовать его незримую поддержку и участие, и тому подобное. Если эмоциональная связь по каким-то причинам прерывается, женщина чувствует себя потерянной. Избавиться от этого чувства может помочь другой мужчина.

2. Сексуальная неудовлетворенность

Ранее считалось, что секс только для мужчин. На самом деле женский оргазм – это отсутствие депрессий, повышение самооценки, уменьшение риска гинекологических болезней. Если этого нет в семье, а очень хочется, то рано или поздно женщина это будет искать на стороне.

3. Месть

Желание отомстить мужчине в ответ на измену тоже достаточно частая причина измены женщины. Сексолог отмечает: часто бывает, что только так женщина может простить мужчину.



Женщины изменяют, чтобы отомстить за измену мужу

4. Неоправданные ожидания

Женщина ждет чего-то одного, а получает другое. При этом часто мужчина не виноват. Причина измены – в желании женщины видеть то, чего ей хочется, а не то, что есть. Но какими прочными бы не были фантазии, жизнь их разобьет. И разочарование может быть таким горьким, что подтолкнет к измене.

5. Хочется снова быть желанной

Часто это желание возникает с возрастом. Женщине снова хочется быть любимой, почувствовать себя неповторимой, оказаться в горячих объятиях и почувствовать свежее дыхание любви. Если мужчина не поддерживает это в жене, а жене это очень нужно, то она начнет искать это в других мужчинах.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.