Пять причин, почему отекают глаза

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Пять причин, почему отекают глаза
Пять причин, почему отекают глаза / health.com

Кожа век тонкая, эластичная, с рыхлой подкожной клетчаткой. Поэтому веки могут отекать.

Офтальмолог Людмила Панюшкина назвала основные причины отека глаз.

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1. Недосыпание, употребление алкоголя, диета, повышенное употребление соли, состояния, сопровождающиеся избыточным накоплением жидкости в организме (беременность, ПМС, сердечная недостаточность, заболевания почек).

Если вы замечаете что-то из вышеперечисленного, то чтобы избавиться от отека век, нужно изменить образ жизни, привычки, и прочее.

2. Блефаропластика

Это операция по изменению формы век, разреза глаз. Она может решать проблему возрастных изменений или генетической предрасположенности к отечности. Пойти к офтальмологу необходимо, если отек сопровождается:

• покраснением века или конъюнктивитом;
• болезненностью;
• нарушением зрения;
* повышение температуры;
• увеличением отека.

Очі можуть набрякати після блефаропластики
Глаза могут отекать после блефаропластики

3. Контактный дерматит

 
Контактный дерматит – что это?
Это воспаление кожи, которое возникает из-за контакта с разнообразными химическими, биологическими или физическими агентами.

Чаще возникает двусторонний дерматит. Основные симптомы – зуд и жжение, возможно возникновение шелушения.

Причины возникновения:

• косметика;
• пыль;
• пыльца;
• бытовая химия;
• глазные капли.

Чтобы вылечить это состояние, необходимо исключить контакт с раздражителем, приложить холодные компрессы. При аллергическом дерматите врач может выписать местные стероиды или антигистаминные препараты, при токсическом – эмолент.

4. Ангионевротический отек

Он может быть как односторонним, так и двусторонним. Часто этот отек проходит без лечения после исключения контакта с аллергеном. Иногда назначают антигистаминные препараты, реже стероиды.

Если возникает нарушение проходимости дыхательных путей, необходимо срочно обратиться за помощью.

Чому набрякають очі
Почему отекают глаза

5. Атопический дерматит

Отек век обычно незначительный. Он сопровождается покраснением, шелушением.
Часто сочетается с другими признаками атопии (ринит, бронхиальная астма, семейный анамнез, кожные проявления).

Врач назначает эмолент и местные стероиды.

Бывают и другие причины отека век – блефарит, конъюнктивит, офтальморозацеа.

В любом случае не принимайте никаких лекарств без консультации врача.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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