Пять продуктов, которые способствуют воспалениям в организме
С помощью питания можно снизить или повысить риск многих воспалений, которые лежат в основе ряда серьезных болезней.
Нутрициолог Светлана Никитчук отметила, что воспалительные процессы приводят к артриту, атеросклерозу, проблемам с кожей, заболеваниям печени, желудка.
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Так, некоторые продукты могут привести к болезням желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, щитовидной железы, мозга, частых простудных заболеваниям, онкологии.
Какие продукты способствуют воспалениям
• трансжиры (маргарин и все что его содержит, жареные продукты, фаст-фуд);
• рафинированный сахар и продукты, его содержащие;
• фруктоза;
• полиненасыщенные растительные масла (кроме оливкового масла);
• насыщенные животные жиры (например, жирное мясо).
Поэтому эксперт советует отказаться от употребления этих продуктов и заменить их в своем рационе на что-то полезнее.
Какие продукты уберегут от воспаления
1. жирная глубоководная рыба холодных морей;
2. орехи;
3. семена льна, чиа – кладезь полезных омега-3 жирных кислот;
4. зелень – содержит витамины С, рутин, К, фолаты, клетчатку;
5. овощи: капуста, свекла, морковь, помидоры – источники витаминов, антоцианов, минералов и клетчатки;
6. ягоды (черника, ежевика, малина) и фрукты (цитрусовые, киви, ананас, яблоки);
7. авокадо – содержит фолаты и мононенасыщенных жирные кислоты;
8. кокосовое масло – источник полезных жирных кислот;
9. оливковое масло холодного отжима;
10. зеленый чай – в составе есть антиоксиданты;
11. куркума;
12. имбирь;
13. чеснок;
14. темные сорта винограда.
Темные сорта винограда уменьшают воспаления
Также полезными будут смузи из этих продуктов.
Светлана Никитчук отмечает: здоровое сбалансированное питание помогает организму справиться с воспалениями и избежать болезней.
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