Пять продуктов, которые способствуют воспалениям в организме

С помощью питания можно снизить или повысить риск многих воспалений, которые лежат в основе ряда серьезных болезней.

Нутрициолог Светлана Никитчук отметила, что воспалительные процессы приводят к артриту, атеросклерозу, проблемам с кожей, заболеваниям печени, желудка.

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Так, некоторые продукты могут привести к болезням желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника, щитовидной железы, мозга, частых простудных заболеваниям, онкологии.

Какие продукты способствуют воспалениям

• трансжиры (маргарин и все что его содержит, жареные продукты, фаст-фуд);

• рафинированный сахар и продукты, его содержащие;

• фруктоза;

• полиненасыщенные растительные масла (кроме оливкового масла);

• насыщенные животные жиры (например, жирное мясо).

Поэтому эксперт советует отказаться от употребления этих продуктов и заменить их в своем рационе на что-то полезнее.

Какие продукты уберегут от воспаления

1. жирная глубоководная рыба холодных морей;

2. орехи;

3. семена льна, чиа – кладезь полезных омега-3 жирных кислот;

4. зелень – содержит витамины С, рутин, К, фолаты, клетчатку;

5. овощи: капуста, свекла, морковь, помидоры – источники витаминов, антоцианов, минералов и клетчатки;

6. ягоды (черника, ежевика, малина) и фрукты (цитрусовые, киви, ананас, яблоки);

7. авокадо – содержит фолаты и мононенасыщенных жирные кислоты;

8. кокосовое масло – источник полезных жирных кислот;

9. оливковое масло холодного отжима;

10. зеленый чай – в составе есть антиоксиданты;

11. куркума;

12. имбирь;

13. чеснок;

14. темные сорта винограда.



Темные сорта винограда уменьшают воспаления

Также полезными будут смузи из этих продуктов.

Светлана Никитчук отмечает: здоровое сбалансированное питание помогает организму справиться с воспалениями и избежать болезней.

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