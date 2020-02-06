Пластырь для диабетиков успешно прошел тестирование

Пластырь самостоятельно измеряет уровень глюкозы в крови и выпускает инсулин, когда это нужно. Технология позволит миллионам людей не зависеть от уколов, а главное – не допустить критического уровня глюкозы в организме.

Группа ученых из США успешно протестировала умный пластырь для доставки инсулина в организм на моделях крупных животных – свиньях. Пластырь предназначен для использования в течение суток и не требует контроля пациента. Работа опубликована на сайте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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Как действует пластырь

Пластырь имитирует функцию поджелудочной железы, контролирующий уровень сахара в крови.

Эффективность и безопасность пластыря доказана на мышах в 2015 году, а теперь пластырь испытали на свиньях, средний вес которых около 25 кг. Ученые уже подали заявку на одобрение технологии для клинических исследований на людях.

Умный пластырь содержит дозы инсулина, которые загружены в специальные микроиглы длиной менее 1 мм.

Когда уровень глюкозы достигает критического уровня, пластырь безболезненно доставляет инсулин в кровь. После того, как уровень сахара возвращается к норме, подача инсулина замедляется.

Разработать технологию разумной доставки инсулина в организм человека всегда было мечтой. Если результаты клинических исследований подтвердят эффективность у людей, то это станет революцией в лечении диабета,

– заявил соавтор исследования Джон Бьюз.

Пластырь заменит ежедневные инъекции, а также инсулиновые помпы, уверены ученые.



Диабет II типа можно "наесть", поэтому, следите за количеством потребляемого сахара и качеством питания/Фото:Unsplash

Что следует знать о диабете

Диабет – хроническое заболевание в результате которого, поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или организм не может эффективно использовать инсулин, продуцируемый.

Диабет I типа (или инсулинозависимый) – вызванный недостаточной выработкой инсулина. Причины возникновения неизвестны.

(или инсулинозависимый) – вызванный недостаточной выработкой инсулина. Причины возникновения неизвестны. Диабет II типа (инсулиннезависимый) – возникает из-за неэффективного использования инсулина организмом. Большинство случаев диабета этого типа связаны с избытком веса или недостаточной физической активностью.

(инсулиннезависимый) – возникает из-за неэффективного использования инсулина организмом. Большинство случаев диабета этого типа связаны с избытком веса или недостаточной физической активностью. Гестационный диабет – вызван повышением уровня сахара в крови, которое развивается у женщин во время беременности.

Симптомы диабета Жажда

Постоянное чувство голода

Потеря веса

Ощущение усталости

Ухудшение зрения

Чрезмерное мочеиспускание

Больные диабетом имеют в 2-3 раза выше риск развития инфаркта и инсульт других. Общий риск смерти, как минимум вдвое больше чем людей того же возраста, не страдающих диабетом. 6,2% смертей в мире связано с диабетом. Диабет является основной причиной почечной недостаточности.

Людям с сахарным диабетом I типа нужна ежедневная инсулинотерапия, регулярный контроль глюкозы в крови и здоровая диета и здоровый образ жизни, чтобы избежать многих осложнений, которые вызывает диабет.

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