Плохое воспитание вызывает болезни у детей

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Плохое воспитание вредит здоровью детей
Плохое воспитание вредит здоровью детей / pixabay.com

Отчуждение и незаинтересованность в воспитании ребенка наносят ему вред на генетическом уровне. Это может спровоцировать болезни во взрослом возрасте.

Исследователи Университета Лома Линда обнаружили связь между плохим воспитанием и теломерами – конечными участками хромосом, которые защищают их от повреждений и разложения.

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Когда ДНК не охраняется должным образом, клетки стареют быстрее, а человек становится более восприимчив к болезням.

Погане виховання руйнує ДНК дітей
Плохое воспитание разрушает ДНК детей

"По мере того, как растет стресс в раннем возрасте, теломеры укорачиваются, увеличивая риск многих заболеваний и преждевременной смерти", – рассказал Раймонд Кнутсен, ведущий автор исследования.

Ученые проанализировали ДНК более 200 человек. Те, кто рассказывал о "холодном" отношение со стороны матери и отца в детстве, имели теломеры в среднем на 25% меньше, чем те, у кого были хорошие отношения с родителями. Отмечается, что чем ниже уровень образования, тем сильнее связь между воспитанием и генетикой.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье ДНК Дети
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