В связи с пандемией COVID-19 страны со всех уголков мира соревнуются за первенство в разработке вакцины против коронавируса. По состоянию на 2 июня ВОЗ зарегистрировала 133 потенциальных вакцины, которые разрабатывают для защиты населения от COVID-19.

По всему миру разрабатывают 133 вакцины против коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

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ВОЗ опубликовала документ с перечнем всех вакцин-кандидатов против коронавируса. Между тем 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае.

Остальные 123 препарата пока находятся на стадии доклинической оценки. Потенциальные вакцины пытаются разработать во всех уголках мира, в том числе и в Канаде, Великобритании, Гонконге, Германии, Индии, России и Австралии.

Важно: пока не существует установленных методов профилактики и лечения коронавируса. Лекарственных средств для предотвращения COVID-19 также не существует.

По состоянию на 2 июня во всем мире зарегистрировали 6 430 385 случаев заражения коронавирусом. Из них 3 104 907 остаются активными, так как 2 945 803 пациента выздоровели, а 379 675 умерли.