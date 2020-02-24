По каким правилам живут эвакуированные в обсервации: видео

Один из украинцев, который находится в обсервации, рассказал больше подробностей о проживании эвакуированных из Китая в санатории в Новых Санжарах.

Короткий ролик был опубликован на телеграм-канале "Блог молодого журналиста". По словам эвакуированного, медики дважды в день проверяют у всех температуру и ведут соответствующий журнал.

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Так, укринцам и иностранцам из Уханя дали документ, в котором подробно расписаны правила и обязанности. Мужчина подтвердил то, что все люди едят из одноразовой посуды и позже мусор утилизируется.

Когда эвакуированные выходят за пределы своей комнаты на территорию корпуса, им обязательно надо одеть маску. Друг с другом люди могут общаться, но им рекомендуют не собираться массово. За пределы санатория, где проходит обсервация, выходить запрещено.

Многие СМИ пытаются пообщаться с нами... Но в правилах сказано, что при обращении СМИ любыми средствами связи – переадресуйте их в администрацию заведения, где проходит обсервация. Это делается с целью нашей безопасности... На территории находятся журналисты некоторых телеканалов – ZIK и канал "Украина". У них есть специальное разрешение и они проходят с нами обсервацию,

– добавил эвакуированый.

Мужчина отметил, что все благодарны за работу волонтеров и помощь местных жителей, которые приносят книги, игры настольные и тому подобное. Однако он добавил, что продукты запрещено передавать. Об этом ранее также сообщал Минздрав.

По каким правилам живут эвакуированные в обсервации: смотрите видео

Проживание эвакуированных украинцев в "Новых Санжарах": главное

Утром 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или иной простуды.

или иной простуды. Людей отправили в медицинский центр "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что ни у кого из них нет вируса.

В целом в медцентре будут находиться эвакуированные из Китая люди, персонал, обслуживавший их на самолете, и медики, которые за ними ухаживают.

К эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она также пробудет с ними в обсервации 14 дней.

Заметим, из-за расположения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция во время протестов задержала 24 человек (позже 23 отпустила) и начала 5 уголовных производств.



Что надо знать о коронавирусе / инфографика 24 канала

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