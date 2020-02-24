24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

По каким правилам живут эвакуированные в обсервации: видео

- Читати новину українською

Один из украинцев, который находится в обсервации, рассказал больше подробностей о проживании эвакуированных из Китая в санатории в Новых Санжарах.

Короткий ролик был опубликован на телеграм-канале "Блог молодого журналиста". По словам эвакуированного, медики дважды в день проверяют у всех температуру и ведут соответствующий журнал.

Читайте также: Пограничники введут дополнительные меры безопасности из-за вспышки коронавируса в Италии

Так, укринцам и иностранцам из Уханя дали документ, в котором подробно расписаны правила и обязанности. Мужчина подтвердил то, что все люди едят из одноразовой посуды и позже мусор утилизируется.

Когда эвакуированные выходят за пределы своей комнаты на территорию корпуса, им обязательно надо одеть маску. Друг с другом люди могут общаться, но им рекомендуют не собираться массово. За пределы санатория, где проходит обсервация, выходить запрещено.

Многие СМИ пытаются пообщаться с нами... Но в правилах сказано, что при обращении СМИ любыми средствами связи – переадресуйте их в администрацию заведения, где проходит обсервация. Это делается с целью нашей безопасности... На территории находятся журналисты некоторых телеканалов – ZIK и канал "Украина". У них есть специальное разрешение и они проходят с нами обсервацию,
– добавил эвакуированый.

Мужчина отметил, что все благодарны за работу волонтеров и помощь местных жителей, которые приносят книги, игры настольные и тому подобное. Однако он добавил, что продукты запрещено передавать. Об этом ранее также сообщал Минздрав.

По каким правилам живут эвакуированные в обсервации: смотрите видео

Проживание эвакуированных украинцев в "Новых Санжарах": главное

  • Утром 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавируса или иной простуды.
  • Людей отправили в медицинский центр "Новые Санжары" на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что ни у кого из них нет вируса.
  • В целом в медцентре будут находиться эвакуированные из Китая люди, персонал, обслуживавший их на самолете, и медики, которые за ними ухаживают.
  • К эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она также пробудет с ними в обсервации 14 дней.
  • Заметим, из-за расположения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
  • Полиция во время протестов задержала 24 человек (позже 23 отпустила) и начала 5 уголовных производств.

Факти про коронавірус, головне про коноравірус
Что надо знать о коронавирусе / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус 2020 Новые Санжары Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
20 февраля 13:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
20 февраля 08:20 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук