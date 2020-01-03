По росту человека можно диагностировать рак и болезни сердца

Длина некоторых частей нашего тела дает возможность прогнозировать вероятность развития целого ряда болезней, включая подагру, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак.

Пальцы

Так, по длине пальцев можно сделать прогноз относительно 40 болезней, говорится в исследовании ученых из Loughborough University. В частности, его авторы утверждают, что если у женщин указательный палец длиннее безымянного, это объясняется влиянием эстрогенов, то они вступают в менопаузу позже, а если короче, то это повышает риск депрессий.

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В некоторых случаях формы определенных частей тела вообще определяются состояниями, возникающими в утробе матери или в детский период. В других случаях это может быть результатом образа жизни уже взрослого человека.

Ноги

Например, если у кого-то относительно короткие ноги по сравнению с туловищем, то это увеличивает риск лишнего веса, болезней сердца, диабета второго типа и проблем с печенью. Но не надо радоваться владельцам слишком длинных ног, поскольку в этом случае есть риск опухолей простаты и яичек для мужчин, а также предклимактерического рака груди, опухолей эндометрия для женщин и злокачественных новообразований кишечника.



Длина пальцев может свидетельствовать о склонности к депрессии / unsplash.com

Также, если же у кого-то длиннее ноги по сравнению с туловищем, то в этом случае на 20% повышается риск деменции.

Голова

Среднестатистическая окружность головы мужчины составляет 58,4 сантиметра, у женщины – 56. Меньшие головы связаны с повышенным риском старческого слабоумия, который увеличивается более чем в 2 раза.

Рост

Чем выше человек сам по себе, тем выше риск 6 опухолей. В первую очередь, это касается женщин, среди которых высокие на 64% чаще умирают от рака по сравнению с теми, чей рост не превышает 152 сантиметров. У мужчин также существует прямая связь между высоким ростом и вероятностью опухолей простаты. Зато высокие мужчины реже сталкиваются с инфарктами.

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