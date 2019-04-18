Почему болит в груди: самые распространенные причины

Боль в груди – распространенная жалоба на приеме у терапевта, кардиолога, невролога. Давайте обсудим самые частые причины.

В многочисленных исследованиях было установлено, что самой распространенной причиной боли в груди (от 30 до 50% всех пациентов с болями подобной локализации) является костно-мышечная патология, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

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1. Реберно-грудинный синдром (костохондрит) – самый частый вариант, при пальпации проявляется боль в месте соединения II-V ребер и грудины, а также прилегающих межреберных мышц, локальный отек отсутствует.

2. Синдром "скользящего ребра" (передний реберный синдром, синдром "щелкающего ребра") – интенсивная боль в области X (реже VIII или IX реберного хряща по краю реберной дуги, вероятно, обусловлена вывихом реберного хряща. Боль носит острый характер, при движении часто слышен щелчок.



Чаще всего боль в груди является следствием костно-мышечной патологии

3. Синдром Титце – локальная болезненность при пальпации места соединения II и III ребер с грудиной, сопровождается плотным болезненным отеком.

4. Грудинный синдром – болезненность при пальпации грудины, постоянная боль за грудиной.

5. Ксифоидалгия – болезненность при пальпации мечевидного отростка грудины

6. Миофасциальный болевой синдром больших и малых грудных мышц, лестничных мышц, грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Боль при всех этих синдромах имеет общие признаки:

⠀ не сжимает и не сдавливает,

ячейка не вызвана физическими нагрузками (например, ходьбой),

⠀ усиливается при определенных движениях (наклоны, повороты) или возникает в определенной позе,

часто воспроизводится при пальпации,

⠀ может распространяться в спину или руку.

Присутствие всех этих синдромов не исключает патологии внутренних органов (сердца, легких, сосудов, пищевода), пациенты с болью в груди должны быть осмотрены терапевтом. Помните: боль в груди – частый симптом тревожных расстройств и панических атак.

Остеохондроз, протрузия, грыжи, межреберная невралгия – это крайне редкие причины боли в груди.

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