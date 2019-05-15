Почему болят глаза от очков

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Почему болят глаза от очков
Почему болят глаза от очков / fortune.com

Наиболее популярным средством коррекции зрения являются очки. С их помощью можно решить ряд проблем – близорукость, дальнозоркость, астигматизм и даже частично косоглазие.

Но при этом такая оптика не требует тщательного и сложного ухода, как при использовании контактных линз, пишет Opticlub.

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Несмотря на это, очки не являются на 100% безопасными. Некоторые факторы могут привести к тому, что такая оптика может навредить органам зрения. К примеру, часто в очках начинают болеть глаза.

Почему болят глаза в очках

1. Неправильно подобранное межцентровое расстояние

Это показатель, который обозначает расстояние между зрачками глаз. Некоторые люди испытывают дискомфорт, когда неправильно подобрано расстояние.

2. Несоответствие очков необходимой вам силе коррекции

Глаза начинают болеть в том случае, если им приходится перенапрягаться, чтобы компенсировать недостатки средства коррекции. То есть, очень слабые очки могут вызвать боль или же вообще снизить уровень зрения.

via GIPHY

3. Неучтенный астигматизм

На ранних стадиях сложно выявить астигматизм в процессе проверки зрения. Все потому, что человек, которому подбирают очки впервые, не знает, каким на самом деле должно быть зрение. Поэтому очки не могут решить проблемы со зрением, глаза при этом перенапрягаются и болят.

 
Астигматизм – что это?
Это проблема органов зрения, при которой изображение фокусируется не на одной точке, а сразу на нескольких. К тому же, изображение может располагаться как на сетчатке, так и за ее пределами.

Если у вас возник этот симптом, то это означает, что пора обратиться к врачу. Вероятно, вам придется поменять средство коррекции. Офтальмолог еще раз проверит зрение и очки на соответствие вашему зрению.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Здоровье глаз
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