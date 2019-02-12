Почему частые свидания понижают шансы найти любовь

Казалось бы, чем чаще вы знакомитесь с людьми в неформальной обстановке, тем более вероятно, что с кем-то из них у вас сложатся отношения, но эксперты утверждают, что это не так.

С появлением "Тиндера" и других приложений для знакомств распространился так называемый "овердейтинг" – люди превратились в очень требовательных, пишет Independent.

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По словам экспертов, более двух свиданий в неделю с разными людьми – уже перебор.

"Если вы хотите построить прочные отношения, множество первых свиданий никогда не позволит вам хорошо узнать кого-то из этих людей. Скорее всего, вы встречаетесь с разными людьми, чтобы меньше беспокоиться из-за одного человека, который вам действительно нравится. Эта стратегия отдаляет вас от этого человека, к тому же вы тратите чужое время", – подчеркивает психолог Мадлен Мейсон Роунтри.



В мире развивается явление овердейтинг // pixabay.com

Овердейтинг опасен тем, что вы забываете, о чем говорили с собеседником, и не можете дальше общаться, а еще это обесценивает отношения, а вас делает законченным циником, говорит дейтинг-коуч Джо Барнет.

Совет, который дают психологи, сводится к спокойному темпу свиданий: встречайтесь только с теми, кто вам очень понравился (а не с каждым) и дайте человеку шанс раскрыться на паре-тройке свиданий. А как только надоест флиртовать с незнакомцами, не вините себя в неудаче, лучше устройте перерыв в поиске.

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