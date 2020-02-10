Почему деменцией чаще страдают женщины: перечень причин

Число больных деменцией стремительно растет. Большинство больных – женщины.

Кое-где количество больных деменцией женщин превышает число больных гинекологическими заболеваниями. В частности, у американок старше 60 лет болезнь Альцгеймера встречается вдвое чаще, чем рак груди. Во многих странах, как Англия или Австралия, деменция стала главной причиной смерти среди женщин, сдвинув инфаркт на второе место, пишет BBC.

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Почему у женщин деменция бывает чаще

У женщин продолжительность жизни выше

Одной из вероятных причин гендерного разрыва может быть возраст. Ведь чем старше человек, тем выше риск развития болезни Альцгеймера, а женщины обычно живут дольше, чем мужчины. Впрочем, последние исследования показывают, что старение не обязательно сопровождается деменцией.

Некоторые факторы риска заболевания являются более распространенными среди женщин. Это, к примеру, депрессия, которую связывают с началом болезни Альцгеймера. Среди других факторов – хирургическая менопауза и осложнения беременности.



Хирургическая менопауза может быть причиной развития деменции / Фото: Unsplash

Социальный статус

Увеличить шансы развития деменции могут и определенные социальные роли.

Некоторые исследования показали, что уход за больным человеком сам по себе является фактором развития болезни. В частности, в Великобритании около 60-70% бесплатных сиделок работают с больными деменцией.

Сейчас болезнь Альцгеймера выявляют с помощью двух токсичных белков, которые накапливаются в мозге. Эти биомаркеры не имеют разницы у мужчин и женщин. Но у женщин болезнь прогрессирует быстрее.

Эстроген

Получается, что нужно найти биомаркеры, специфические именно для женщин. Важно также установить, почему у женщин болезнь развивается быстрее. Одно из предположений заключается в том, что эстроген защищает мозг женщины в молодости, но его преимущества с возрастом снижаются.

Некорректная диагностика

Другие специалисты предполагают, что женщины показывают лучшие результаты на начальных тестах, что не позволяет правильно оценить тяжесть болезни или вообще определить ее на ранней стадии.

Если это так, диагностические обследования нужно изменить таким образом, чтобы они соответствовали нейропсихологическим гендерным различиям.

Еще одной проблемой является то, что в клинических испытаниях лекарств против болезни Альцгеймера участвует равное число мужчин и женщин, поскольку такие испытания очень ценные.

По сравнению с другими заболеваниями, исследования деменции также не получают достаточного финансирования.

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