Почему готовить во время беременности – опасно для ребенка

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Гиперактивность у детей / Unsplash

Постоянно готовя для своей семьи на газовой плите, беременные женщины рискуют здоровьем будущего ребенка.

Использование газа для приготовления пищи повышает риск гиперактивности ребенка, сообщает Medical Xpress.

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В исследовании приняли участие 45 518 матерей детей, которые были недавно зачислены в школу. Оказалось, что использование топлива во время беременности, такого как уголь или газ, увеличивает риск гиперактивности детей в возрасте от 3 лет.

Кроме того, риск гиперактивности новорожденного повышает плохая вентиляция на кухне. Если вы не можете обойтись без приготовления пищи, специалисты советуют пользоваться электрической плитой.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Беременность и роды Дети
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