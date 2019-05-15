Почему инфекции в холодное время такие смертоносные: назвали причину

Американские ученые выяснили почему люди чаще заражаются и умирают от гриппа в зимние месяцы – этому способствует низкая влажность.

Эксперты провели исследования над генетически модифицированными мышами, пишет YaleNews.

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Все грызуны находились в камерах с одинаковой температурой, но с нормальной или низкой влажностью. После этого их заражали вирусом гриппа А.

Эксперимент показал, что низкая влажность снижает эффективность, с которой реснички на поверхности клеток дыхательных путей удаляют вирусные частицы и слизь.

Также уменьшалась способность клеток в легких восстанавливать повреждения, вызванные патогенами.

При этом у мышей в камерах с низкой влажностью наблюдались нарушения в работе врожденного иммунитета, что характеризуется выработкой интерферонов и других сигнальных соединений. Последние предупреждают другие клетки о вирусах.

Для облегчения симптомов гриппа и ускорения выздоровления ученые советуют увеличить содержание водяного пара в воздухе в помещении с помощью увлажнителей.

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