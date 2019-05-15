Почему инфекции в холодное время такие смертоносные: назвали причину

93 Читати новину українською
Почему инфекции в холодное время такие смертоносные
Почему инфекции в холодное время такие смертоносные / emeraldcoasturgentcare.com

Американские ученые выяснили почему люди чаще заражаются и умирают от гриппа в зимние месяцы – этому способствует низкая влажность.

Эксперты провели исследования над генетически модифицированными мышами, пишет YaleNews.

Читайте также: Врач опровергла самый распространенный миф о простуде

Все грызуны находились в камерах с одинаковой температурой, но с нормальной или низкой влажностью. После этого их заражали вирусом гриппа А.

Эксперимент показал, что низкая влажность снижает эффективность, с которой реснички на поверхности клеток дыхательных путей удаляют вирусные частицы и слизь.

Также уменьшалась способность клеток в легких восстанавливать повреждения, вызванные патогенами.

При этом у мышей в камерах с низкой влажностью наблюдались нарушения в работе врожденного иммунитета, что характеризуется выработкой интерферонов и других сигнальных соединений. Последние предупреждают другие клетки о вирусах.

Для облегчения симптомов гриппа и ускорения выздоровления ученые советуют увеличить содержание водяного пара в воздухе в помещении с помощью увлажнителей.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
сегодня
50460
Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Здоровая жизнь Инфекция Грипп в Украине
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 197
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 492
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2050
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 6299
Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
3 мая 19:01 Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
597
Новости
Больше новостей
Залиште відгук