Почему люди любят собак: ученые нашли генетическое объяснение
Группа ученых из Швеции и Великобритании выяснила, что любовь к собакам заложена в ДНК человека.
Чтобы определить это, исследователи проанализировали информацию от 35035 пар близнецов.
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Среди участников были и однояйцевые, и разнояйцевые пары близнецов. Разница между ними в том, что первые практически полностью идентичны, а у вторых набор генов разный. Благодаря этому на близнецах удобно рассматривать соответствие мутации и признаки, которые она обусловливает.
Ученым удалось обнаружить мутацию в человеческих генах, которая связана с любовью к собакам. Такие люди чаще других заводят именно этих животных как домашних любимцев.
Ученые смогли найти в ДНК ген, который отвечает за любовь к собакам
Авторы исследования отмечают, что пока только подтвердили связь между склонностью к собаководству и изменениями в генетической структуре. Последующие исследования будут направлены на то, чтобы понять, какой именно участок гена отвечает за этот признак.
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