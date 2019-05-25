Почему люди любят собак: ученые нашли генетическое объяснение

Группа ученых из Швеции и Великобритании выяснила, что любовь к собакам заложена в ДНК человека.

Чтобы определить это, исследователи проанализировали информацию от 35035 пар близнецов.

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Среди участников были и однояйцевые, и разнояйцевые пары близнецов. Разница между ними в том, что первые практически полностью идентичны, а у вторых набор генов разный. Благодаря этому на близнецах удобно рассматривать соответствие мутации и признаки, которые она обусловливает.

Ученым удалось обнаружить мутацию в человеческих генах, которая связана с любовью к собакам. Такие люди чаще других заводят именно этих животных как домашних любимцев​.



Ученые смогли найти в ДНК ген, который отвечает за любовь к собакам

Авторы исследования отмечают, что пока только подтвердили связь между склонностью к собаководству и изменениями в генетической структуре. Последующие исследования будут направлены на то, чтобы понять, какой именно участок гена отвечает за этот признак.

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