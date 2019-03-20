Почему люди соглашаются на незащищенный секс

Канадские психологи из Университета Гуэлфа выяснили, какие группы молодых людей чаще соглашаются на незащищенный секс. Эксперты также рассказали, почему они отказываются от презервативов, даже если знают о возможной незапланированной беременности и риске подхватить инфекцию.

Всех добровольцев разделили на три группы: 157 гетеросексуальных мужчин, 177 гетеросексуальных женщин и 106 мужчин, имевших гомосексуальный опыт.

Читайте также: Назвали главные ошибки женщин в сексе

Участники были в возрасте от 18 до 25 лет, пишет Taylor & Francis Online.

Психологи предлагали добровольцам сценарии развития новых романтических и сексуальных отношений. Молодым людям нужно было указать, как они ведут себя при половом контакте и объяснить мотивацию принятия тех или иных решений.

Во всех трех группах стратегии поведения при обсуждении контрацептивов отличались.

Чаще всего на незащищенный секс соглашались гетеросексуальные мужчины. Они объясняли это тем, что "так сложились обстоятельства". Также они склонны рассматривать негативные сценарии. Другая причина – в размере презерватива, их стандартная длина – 17 сантиметров. А вот среднестатистический размер члена у состоянии возбуждения меньше – 14,5 сантиметров.



Чаще всего на незащищенный секс соглашались молодые гетеросексуальные мужчины

Мужчины также жаловались, что презервативы соскальзывают, складка латекса у основания полового члена давит и вызывает неприятные ощущения.

Гетеросексуальные женщины придерживаются другого мнения о контрацепции. Чаще они вообще хотят отказаться от секса, чем заниматься им без презерватива. При этом девушки склонны идти на риск, если считают отношения доверительными и надежными.

Представители третьей группы пытаются обсудить все детали заранее.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.