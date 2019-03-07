Почему люди стали меньше доверять друг другу

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Почему люди стали меньше доверять друг другу
Почему люди стали меньше доверять друг другу / unsplash.com

Главными причинами роста недоверия между людьми могут быть падение рождаемости и уменьшение размеров семей.

Об этом заявил британский ученый Тамас Дэвид-Барретт, пишет Nature.

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Ранее семьи были уверены в том, что получат помощь при решении самых разнообразных задач. При этом в последнее время семьи значительно сокращаются. Женщины хотят рожать не 4-5 детей, а одного или двух. В итоге это приводит к уменьшению числа двоюродных братьев и сестер, а также дальних родственников.

По его словам, законы и государство могут заменить часть функций по поддержке социальных норм, которые ранее выполняли семьи и традиционные родственные связи.

via GIPHY

Эти выводы рассчитаны по одному принципу – члены одной и той же семьи почти всегда знают о существовании друг друга и поддерживают отношения между собой, за исключением редких случаев. При этом, близкие друзья одного человека зачастую не знают о существовании других знакомых и еще реже поддерживают с ними тесные контакты.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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