Почему лучше использовать таблетки, чем уколы: объяснение Супрун

Министерство здравоохранения Украины предлагает изменить подход к назначению лекарств – таблетка вместо укола.

Вряд ли многие пациенты охотно делают уколы. Для детей это может быть особенно тяжелым стрессом, рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Сейчас уколы – одна из самых распространенных врачебных манипуляций. Ежегодно на планете делают минимум 16 миллиардов уколов. Но на самом деле использование инъекций не всегда оправдано. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, по возможности следует отдавать предпочтение неинъекционным лекарствам.

Во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи должны назначать именно таблетированные формы. Существует миф будто уколы более действенные, чем таблетки, который распространен не только в Украине. На самом деле в большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендуется именно инъекционную форму (неотложные состояния, потеря сознания пациента, введение инсулина и т.д.).

Почему, если возможно, лучше применять не инъекции для пациентов?

Важнейшим применением этого подхода будет для детей, ведь введение препаратов шприцем с иглой имеет болевой и психологический аспект. Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого.

Традиционно инъекционные формы назначают для пациентов стационара, поэтому нередко человек вынужден находиться в больнице, даже когда нет необходимости в круглосуточном наблюдении врачей. Большинство заболеваний, при которых назначают уколы, можно лечить дома таблетками, находясь в комфортных для себя условиях.

Медработник может случайно пораниться иглой, которой была сделана инъекция пациенту.А поэтому шансы заразиться заболеваниями, например ВИЧ, гепатитом В, гепатитом С, повышаются.

Использованные средства для инъекций – опасный острый мусор, подлежащий сложной и дорогостоящей утилизации. Поэтому благодаря использованию таблеток можно уменьшить вред окружающей среде. Также инъекции влекут за собой значительные расходы на приобретение шприцев, игл, ваты, спирта и оплату дополнительной нагрузки на персонал.

Если врач назначает вам инъекционные формы медицинских препаратов - поинтересуйтесь, нельзя ли заменить их тем самым средством, но в форме таблетки.

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