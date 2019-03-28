Почему мужчина не хочет секса и что делать женщине

Существует гадкий стереотип, что мужчина всегда готов заняться сексом, а женщина, тем временем, медлит. Но в реальной жизни все иначе: порой женщина хочет, а мужчина – нет.

И на то есть множество причин. Их перечислила сексолог Ольга Василенко.

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Причины отсутствия сексуального желания у мужчин

1. Слабая половая конституция. Половая конституция – это то, что дано нам от природы. Мы называем темпераментом, либидо, но суть одна. Каждый из нас хочет секса в соответствии со своей половой конституцией.

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2. Возраст. Так, с возрастом мужчины хотят все меньше и меньше.

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3. Недосыпание и усталость. Если нет привычки высыпаться, мужчина вечно сонный, то и секса хочется меньше или не хочется совсем. Все, чего хочется – лечь и уснуть.

4. Питание и образ жизни. Когда он не очень здоров, это не может не отразиться на либидо. Не будем забывать и о лишнем весе, он тоже может заставить отказаться от секса.

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5. Гормональный сбой. Мужчинам тоже нужно ходить к эндокринологу. Часто после этого им назначают терапию тестостероном при его низких показателях и наличии сексуальных недугов.

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6. Стрессы, депрессия, антидепрессанты.

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7. Болезни. Когда мы заболеваем, то все силы идут на восстановление и телу не до секса.

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8. Сублимация (перенаправление энергии) в спорт, работу, творчество.

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9. Отсутствие мотивации на секс, обиды на партнершу, ссоры.

10. Страхи. Часто эти страхи вызывают женщины, когда критикуют секс с партнером.

11. Ну и нельзя не сказать о реализации своего либидо в постели с другой женщиной.

Что делать женщине?

Сексолог Ольга Василенко “Выдохнуть, взять листок, выписать имеющиеся причины и задать себе вопрос, "а с какими причинами я могу помочь разобраться?". Все остальные причины нужно обсудить с партнером и дать ему понять, что вас не устраивает ситуация которая сложилась. Когда все сделано, спросить себя – устраивает вас результат или нет. Потому что там, где одна женщина подаст на развод из-за отсутствия секса, другая будет мирно жить дальше с таким мужчиной. И ни один сексолог не имеет права советовать что делать”.

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