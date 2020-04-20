Почему мужчины чаще и тяжелее болеют COVID-19
Мужчины болеют COVID-19 чаще, чем женщины, и у них заболевание проходит труднее. Причины этого могут быть связаны с генетикой, половыми гормонами.
Ученые в основном подчеркивают, что в группе риска находятся пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, об этом пишет Fit for Fun.
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Но существует другая категория уязвимых людей, которые также сильно реагируют на вирус SARS-CoV-2. Это мужчины. Течение болезни у них чаще оказывается серьезнее.
В пользу такого утверждения свидетельствуют данные Института Роберта Коха (Германия): в стране около 60 процентов умерших – мужчины.
Хронические заболевания. По словам ученых, мужчины чаще страдают от сопутствующих заболеваний, влияющих на сердечно-сосудистую систему, которые дополнительно ослабляют организм. Вместе с коронавирусной инфекцией это приводит к особо критическому риску.
Генетика. Также ученые выделяют фактор генетической разницы двух полов.
На нити хромосомы, которой не хватает мужчине (XY) в отличие от женщины (XX), закодированы многие процессы, защищающие организм от окислительного стресса, оказывающие противовоспалительное действие. В этом отношении мужской организм генетически в невыгодном положении,
– объясняют исследователи.
Гормоны. Следующая причина в том, что иммунная система мужчин реагирует на патогены менее эффективно по сравнению с женской. Когда возбудители заболевания попадают в организм, с ними борются иммунные клетки, которые могут быть специфическими или неспецифическими. Половой гормон женщин эстроген способствует увеличению специфических иммунных клеток, и их система защиты реагирует на патогенные микроорганизмы быстрее и агрессивнее.
Уровень тестостерона у мужчин также играет важную роль. Если концентрация гормона недостаточна, иммунная система подавляется, инфекции возникают чаще и протекают тяжелее.
Живучесть коронавируса на поверхностях / Инфографика 24 канала
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