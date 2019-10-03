Почему мужчины стесняются размера своего члена

Фармкомпании зарабатывают деньги на чудо-средствах, направленных вроде бы на увеличение размера члена. Почему мужчин так беспокоит эта тема и почему они способны на все, чтобы добавить себе несколько лишних сантиметров – читайте дальше.

Если вам хоть раз приходил спам про увеличение члена, вы можете понять масштабы трагедии и размеры рекламной кампании, направленной на "мужскую проблему". Примерно 50% мужчин не довольны своим размером, рассказывает журналистка и сексолог Мария Арзамасова.

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В документальном фильме "UnHung Hero", посвященном комплексам мужчин относительно своего размера, главный герой пьет таблетки для увеличения пениса – результата ноль. Он также приобрел специальную помпу, после которой есть лишь недолгий визуальный эффект и выполнял упражнения для накачки "мышц" члена, однако очевидно, что все оказалось напрасным.

Поражает, на что готовы пойти мужчины ради дополнительных сантиметров. В Корее они даже подвешивают к своему пенису гири, чтобы его растянуть, а в Африке местные "знахари" предлагают делать какие-то неизвестные инъекции в антисанитарных условиях.

Но правда заключается в том, что ни один метод, кроме операционного вмешательства, не работает.



Важен ли размер члена

Почему мужчины так переживают?

Можно предположить, что у мужчин есть страх не понравиться женщине и быть высмеянным. Стереотипное мышление о важности размера члена навязано порноиндустрией. Стоит помнить, что это лишь картинка, которая часто расходится с реальностью и это вполне нормально.

Большинство женщин получает оргазм не от члена. Клитор – вот главный источник женских оргазмов. Также стоит отметить, что наиболее чувствительными являются первые 4 сантиметра на входе во влагалище, рядом с которыми находятся луковицы клитора. Это означает, что большой член не столь важен для женщины.

В общем, существует тысяча способов довести женщину до эйфории и прекрасно, если мужчина знает хотя бы один.

Важно общаться с партнершей, изучать новые техники и не стесняться экспериментировать, ведь именно такие вещи делают мужчину героем в постели.

Если вы не нравитесь человеку – вы ему не понравитесь, и дело здесь далеко не в размере полового органа.

К слову, средняя длина влагалища 7-12 сантиметров, средняя длина члена 10-15 сантиметров.

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