Почему не лечится молочница

Казалось бы, что может быть легче, чем вылечить кандидоз? Однако если не удается вылечить молочницу, то, очевидно, есть погрешность в диагностике или назначенном лечении.

Об ошибках в диагностике и лечении кандидозного вульвовагинита рассказала акушер-гинеколог Карина Бондаренко.

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Распространенные ошибки в диагностике

У 20% женщин грибки Candida диагностируют через мазок на цитологию (ПАП-тест) или при микроскопии: при отсутствии симптомов лечение не требуется. Также нельзя поставить диагноз "кандидоз" просто на основании положительного результата ПЦР на Candida с формулировкой "обнаружено", ведь не факт, что влагалищные выделения связаны с грибами, и наличие их в биоматериале еще не значит, что они участвуют в воспалении.



Почему не удается вылечить молочницу

Одной из распространенных причин недейственного лечения является лечение только кандидоза. Однако в 20-30% случаев под его "маской" могут скрываться и другие инфекции, например – бактериальный вагиноз или аэробный вагинит.

Ошибки в лечении

Разрекламированный "натамицин" не присутствует ни в одном из протоколов развитых стран по лечению кандидоза. Первой линией терапии должны быть местные или пероральные препараты из группы азолов.

В отличие от бактериального вагиноза, кандидоз не связан с уменьшением лактобактерий во влагалище, потому пробиотики не подходят для лечения молочницы.

Для лечения кандидоза, который повторяется более 4 раза в год, должно быть рассмотрено двухэтапное лечение с подавлением обострения и длительное противорецидивное лечение препаратами из группы азолов до 6 месяцев.

Лечение иммуномодуляторами и спринцеванием является не только пустой тратой времени, но и может нанести вред.

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