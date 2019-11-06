Почему не надо красить брови хной и какие ужасные последствия могут быть: фото

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Чем опасно окрашивание хной
Чем опасно окрашивание хной / formatofeminino.wordpress.com

Химические анализы свидетельствуют, что в хну, которой красят брови, добавляют синтетические компоненты, которые могут наносить серьезный вред здоровью. В частности, для лучшего эффекта окрашивания производители добавляют в хну урзол, который и вызывает аллергические реакции.

Врач-дерматолог Елена Абрамчук рассказала про аллергические реакции на хну и чем опасно окрашивание хной.

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Почему нельзя красить брови хной

Хна – это высушенные листья лавсонии, хороший продукт, если бы не маркетологи.

Химические анализы хны свидетельствуют, что лавсонии в составе нет совсем или есть менее 1-2%.

В составе скрываются опасные вещества, такие как: парафенилендиамин (урзол), парааминофенол и метаминофенол – вещества, которые запрещены во многих странах из-за их опасных свойств.

Их добавление выгодно, ведь они улучшают стойкость красителя. На самом деле, покраска суперстойкой хной, которая держится месяц – невозможна.

Урзол, о котором упомянуто выше, используют для покраски кожи и меха, красках для волос.

Дело в том, что это вещество имеет малую молекулярную массу, поэтому легко проникает в кожу и волосы.

Так, такие свойства урзола способствуют тому, чтобы причислить его к эффективным красителям, но и делают его сильным аллергеном.


В хне может быть урзол, который является аллергеном

Чем опасна такая "хна"

Урозол токсичен при вдыхании, контакте с кожей, также вызывает раздражение глаз.

Соответственно, вредно не только окрашивать хной брови, но и быть специалистом, использующим хну. Ведь, мастер, который делает днем 10 покрасок "хной", легко может вдыхать вредные испарения, как следствие – получить аллергию.

Аллергическая реакция может проявиться сразу или же развиваться во время длительного применения.

В таком случае аллергия останется с вами на всю жизнь и станет причиной чувствительности к таким веществам – красителям одежды, краскам, косметике.

Проявляется аллергическая реакция на урзол ужасно. Больше фотодоказательств можно найти в интернете

Симптомы аллергической реакции

  • покраснение;
  • зуд;
  • сыпь;
  • волдыри;
  • припухлость;
  • горечь;
  • головокружение;
  • потеря сознания.

Может даже развиться анафилактический шок, который приводит к отеку дыхательных путей, как следствие человек не сможет дышать.

Вряд ли есть бровисты, которые готовы к подобным реакциям клиентов и окажут необходимую помощь.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Дерматология
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