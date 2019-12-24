Почему не нужно проверяться на все виды рака сразу

Большинство людей боятся рака и из-за этого страха готовы постоянно проверяться и сдавать очень дорогие анализы и проходить болезненные и травмирующие скрининги. Но это не всегда имеет смысл.

Онкоскрининг – отдельное обследование для каждой разновидности рака, который есть смысл искать. Это очень важная часть диагностики рака и она спасла много жизней. Но есть ситуации, когда это может навредить, пишет Docplus.

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Предусмотреть появление рака очень трудно

Рак может начаться в любом месте и по многим причинам. Чаще всего болезнь получают по наследству, но еще ее могут спровоцировать некоторые вирусы и бактерии, курение и солнечное излучение. А еще риски могут суммироваться.

Онкоскрининг может испортить жизнь

На каждую женщину, которую спас скрининг рака молочной железы, приходится три женщины, которым поставили ложный диагноз. Получается, эти женщины страдали зря. Мы понимаем, что это все равно хороший результат, но о несовершенстве скрининга тоже стоит знать.



Скрининг рака может давать ложные показания \ unsplash.com

39 из 40 мужчин с раком простаты от него не умрут, потому что опухоль обычно появляется после 65 лет, а растет так медленно, что смерть скорее наступит по другим причинам. Но жить с подобным диагнозом крайне тревожно. Из-за этого многие люди решаются на травматическое лечение, которое на самом деле им не нужно.

Онкоскрининг не всегда может точно подтвердить появление заболевания

Приходится проводить бесполезные дополнительные, достаточно болезненные обследования. Но если рака на самом деле нет – значит, что снова здоровый человек переживал и мучился зря.

Когда нужен онкоскрининг

Эксперты считают, что скрининг на конкретный вид рака нужно делать, если совпадут два ключевых фактора:

1. Вы в группе риска – например, у вас вирусный гепатит, который привел к циррозу печени, или есть близкие родственники с раком молочной железы или раком яичников;

2. Рак имеет бессимптомную стадию, на которой его можно обнаружить. К такому типу относится рак шейки матки – если его вовремя найти и сразу начать лечение, шанс вылечиться больше. С другой стороны, рак поджелудочной железы обнаружить на ранних стадиях невозможно, поэтому онкоскрининг проводить бесполезно.

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