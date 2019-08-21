Почему не нужно удалять зубы мудрости для профилактики

"Восьмерки" – это труднодоступные зубы, а лечить их бывает непросто из-за уникальной анатомии. Если число корней (один, два или три) для других зубов обычно известно заранее, то у зубов мудрости часто встречаются аномалии – например, несколько десятков тонких корней, переплетенных вместе.

Кроме того, в процессе эволюции из-за перехода людей к относительно мягкой пище челюсти стали менее развитыми и последним зубам часто не хватает места – все мы слышали истории о зубах мудрости, которые растут "в сторону" или еще в каком-то неправильном направлении.

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Однако удалять зубы для профилактики нецелесообразно.

Во-первых, удаление зубов сама по себе неприятная операция с риском осложнений. Во-вторых, сохранить их здоровыми не сложнее, чем все остальные зубы: в первую очередь важно заботиться о гигиене и доставать щеткой даже до "труднодоступных мест", и лечение сейчас можно провести даже в сложном случае, используя специальный стоматологический микроскоп.

Кроме того, здоровый зуб мудрости может стать полезным в будущем при потере первого моляра ( "шестерки"), эти зубы по многим причинам наиболее подвержены разрушению. В таких случаях все чаще выполняют реплантации – пересаживают восьмой зуб на место удаленного шестого.



Зуб мудрости не стоит удалять, если он растет правильно

Когда нужно удалять зубы мудрости?

По мнению экспертов Американской стоматологической ассоциации, от "восьмерок" стоит избавиться только в определенных случаях: боль, отдающая в ухо или голову, многократное воспаление десен за последним нижним зубом, образование кисты или опухоли, повреждения соседних зубов, глубокий кариес.

Если зубы мудрости не беспокоят, они прорезались и правильно растут, не упираются в соседние зубы, не мешают жевать и легко поддаются гигиене, лишнего вмешательства не требуется.

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