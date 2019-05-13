Почему не стоит увеличивать член

93 Читати новину українською
Почему не стоит увеличивать член
Почему не стоит увеличивать член / mwurology.com

Американские ученые проанализировали состояние более чем тысячи мужчин, перенесших операцию по увеличению полового члена, и обнаружили, что хирургическое вмешательство приводило к осложнениям.

Американские исследователи из Медицинского центра Святого Иосифа и Центра медицинских наук университета Техаса в Хьюстоне провели анализ 17 различных научных работ, пишет журнал Sexual Medicine.

Читайте также: Сексуальная ориентация может измениться: назвали возраст

В них вообще приняли участие 1192 мужчин. Все они перенесли операцию по увеличению полового органа хирургическими и нехирургическими способами.

Нехирургическое лечение с использованием специальных расширителей приводило к положительному результату в некоторых случаях, но увеличивало размер органа менее чем на два сантиметра.

Процедуры с использованием инъекций "увеличили ширину". Но их связывают с повышенным риском осложнений. Методы, при которых использовали вакуумные устройства, вообще не продемонстрировали какой-либо эффективности.

Хирургическое вмешательство включало операции по разрезанию поддерживающей связи полового члена, пересадке кожи и подкожного жира, а также по введению хрящевой ткани между головкой и основанием органа.

Несмотря на то, что мужчины сообщали об увеличении полового члена, эффективность этих методов не была проверена в других исследованиях.

В конце концов половой орган не только становится короче начальной длины, но и с элементами деформации. Нередко это сопровождается импотенцией.

Инъекции и хирургическое вмешательство следует применять в последнюю очередь для лечения патологии микропениса, поскольку при этом есть риск серьезных осложнений.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: кому пророчат победу
13 мая
17681
Теги: Здоровье Секс Новости Здоровье Лечение Мужское здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 162
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 443
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 1905
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 5870
Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
3 мая 19:01 Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
562
Новости
Больше новостей
Залиште відгук