Почему не стоит увеличивать член

Американские ученые проанализировали состояние более чем тысячи мужчин, перенесших операцию по увеличению полового члена, и обнаружили, что хирургическое вмешательство приводило к осложнениям.

Американские исследователи из Медицинского центра Святого Иосифа и Центра медицинских наук университета Техаса в Хьюстоне провели анализ 17 различных научных работ, пишет журнал Sexual Medicine.

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В них вообще приняли участие 1192 мужчин. Все они перенесли операцию по увеличению полового органа хирургическими и нехирургическими способами.

Нехирургическое лечение с использованием специальных расширителей приводило к положительному результату в некоторых случаях, но увеличивало размер органа менее чем на два сантиметра.

Процедуры с использованием инъекций "увеличили ширину". Но их связывают с повышенным риском осложнений. Методы, при которых использовали вакуумные устройства, вообще не продемонстрировали какой-либо эффективности.

Хирургическое вмешательство включало операции по разрезанию поддерживающей связи полового члена, пересадке кожи и подкожного жира, а также по введению хрящевой ткани между головкой и основанием органа.

Несмотря на то, что мужчины сообщали об увеличении полового члена, эффективность этих методов не была проверена в других исследованиях.

В конце концов половой орган не только становится короче начальной длины, но и с элементами деформации. Нередко это сопровождается импотенцией.

Инъекции и хирургическое вмешательство следует применять в последнюю очередь для лечения патологии микропениса, поскольку при этом есть риск серьезных осложнений.

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