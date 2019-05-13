Почему не стоит увеличивать член
Американские ученые проанализировали состояние более чем тысячи мужчин, перенесших операцию по увеличению полового члена, и обнаружили, что хирургическое вмешательство приводило к осложнениям.
Американские исследователи из Медицинского центра Святого Иосифа и Центра медицинских наук университета Техаса в Хьюстоне провели анализ 17 различных научных работ, пишет журнал Sexual Medicine.
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В них вообще приняли участие 1192 мужчин. Все они перенесли операцию по увеличению полового органа хирургическими и нехирургическими способами.
Нехирургическое лечение с использованием специальных расширителей приводило к положительному результату в некоторых случаях, но увеличивало размер органа менее чем на два сантиметра.
Процедуры с использованием инъекций "увеличили ширину". Но их связывают с повышенным риском осложнений. Методы, при которых использовали вакуумные устройства, вообще не продемонстрировали какой-либо эффективности.
Хирургическое вмешательство включало операции по разрезанию поддерживающей связи полового члена, пересадке кожи и подкожного жира, а также по введению хрящевой ткани между головкой и основанием органа.
Несмотря на то, что мужчины сообщали об увеличении полового члена, эффективность этих методов не была проверена в других исследованиях.
В конце концов половой орган не только становится короче начальной длины, но и с элементами деформации. Нередко это сопровождается импотенцией.
Инъекции и хирургическое вмешательство следует применять в последнюю очередь для лечения патологии микропениса, поскольку при этом есть риск серьезных осложнений.
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