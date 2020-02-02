Почему нельзя разрезать тюбики косметических средств

Случается так, что любимый крем почти закончился, но вам кажется, если разрезать тюбик, средства хватит еще на несколько дней. И либо с целью экономии, либо из-за нехватки времени купить новый, вы решаете таки разрезать тюбик и использовать остатки крема.

Продукты в тюбиках более склонны к загрязнению, чем косметика в банках, поскольку производитель не рассчитывает, что это средство будет иметь контакт с пальцами (в отличие от косметики в банках).

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Разрезая тюбики косметических средств, вы увеличиваете скорость окисления продукта и возможность распространения бактерий,

– говорит врач-дерматолог Мелисса Канчанапуми.



Следите за тем, как храните косметику/Фото: Unsplash

Поэтому следует внимательно следить, чтобы не допустить попадания микробов внутрь, поскольку загрязнение может привести к выработке вредных бактерий или плесени в продукте.

Особенно осторожными надо быть со средствами для ухода за зоной вокруг глаз, поскольку там кожа очень чувствительная и деликатная.

Дерматологи говорят, что разрезать тюбик от геля для душа или лосьона – менее опасно.

Косметические продукты содержат консерванты, чтобы не допустить бактериальное загрязнение. Упаковка таких ингредиентов, как антиоксиданты, пептиды и ретинол, защищает их от ускоренного окисления. Витамин С, например, нестабильный ингредиент и имеет тенденцию быстрее разлагаться и окисляться при воздействии воздуха и света.

Загрязненная косметика может вызвать воспалительные состояния, такие как сыпь, экзема, контактный дерматит и другие.