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Почему нет тест-систем на выявление коронавируса во всех городах: ответ Минздрава

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Виктор Ляшко

В Украине тест-системы для проверки на коронавирус есть, однако находятся они только в Киеве. В Минздраве объяснили, почему они отсутствуют во всех городах.

Немало людей в сети интересуются тем, почему нет тест-систем для выявления нового вида коронавируса во всех городах. К примеру, 22 февраля были взяты биоматериалы в эвакуированных из Уханя и они были отправлены самолетом в столицу. Все результаты стали известны лишь 27 февраля.

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Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге сказал, что тест-системы есть в Центре общественного здоровья.

По его словам, тест-системы используются лишь с диагностической целью для людей с температурой и тех, которые посещали страны, в которых зафиксирована вспышка коронавируса.

"Сейчас есть много людей, которые имеют желание провести исследование на наличие коронавируса... Мы используем диагностические тест-системы только для диагностической цели, для того, чтобы отслеживать циркуляцию", – сказал Ляшко.

Добавим, что следующий забор биологического материала в эвакуированных будет 1 марта.

КоронавірусКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины
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