Почему нужно проверять уровень холестерина и где это сделать бесплатно

Высокий уровень холестерина повышает риски возникновения атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и инсульта.

Проходить тесты на уровень холестерина следует каждые 4-6 лет или чаще, если вы в группе риска (диагностирована ишемическая болезнь сердца, избыточный вес, диабет, высокое давление), отметили в Минздраве.

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Чем опасен высокий уровень холестерина?

Так называемый "плохой" холестерин проникает в стенки кровеносных сосудов. Там он накапливается в атеросклеротической бляшке, которая сужает проходимость сосуда и препятствует свободному току крови. Атеросклеротические бляшки бывают разными. Самые опасные из них характеризуются большим содержанием холестерина и тонким покрытием из соединительной ткани. Она легко разрывается, бляшка способствует образованию тромба.



Проверить уровень холестерина можно бесплатно

Чаще всего тромб растет и закрывает проход крови по сосуду. Поток крови останавливается, часть миокарда, поставляемого этим сосудом, остается без кислорода и питательных веществ и отмирает. Если такой процесс происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда, если в мозге – мозговой инсульт.

Где бесплатно проверить уровень холестерина?

Проверить уровень холестерина можно у своего врача - семейного врача, терапевта или педиатра. Анализ на общий холестерин входит в гарантированный государством пакет услуг первичной медицинской помощи, который их пациенты получают безвозмездно.

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