Почему обучение в университете вредит вашему здоровью

80% людей, которые учится в университетах, жалуются на постоянный стресс и тревожное состояние.

О результатах исследования британского центра поддержки студентов Uni Health пишет The Guardian.

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В опросе приняли участие более 1000 студентов от 17 до 35 лет. Из них 775 человек заявили о проблемах с психическим здоровьем. Главные симптомы – стрессовое состояние, чувство подавленности и постоянная усталость. Также студенты регулярно испытывают тревожность, страдают от бессонницы и панических атак.



Университет вызывает бессонницу и постоянный стресс

Причины такого состояния кроются в страхе перед будущим и перед большими нагрузками. В некоторых студентов к этому добавляются проблемы с одногруппниками и дискриминация со стороны преподавателей.

В марте врачи провели масштабное исследование и опросили более 38 тысяч студентов. Ученые назвали уровень стресса среди участников "тревожно высоким". Половина респондентов хотя бы раз думали о причинении себе физического вреда, а 9,4% такие мысли посещают регулярно.

33% были вынуждены обратиться за помощью к психологам или психотерапевтам. При этом большинство отмечает, что до поступления в университет проблем такого рода у них не было.

"Все больше людей задумываются, стоит ли обучение в университете таких усилий. Давление очень большое, а успех и прибыльная работа после окончания учебы не гарантируется", – говорит психотерапевт Анна Морриш.

Она советует студентам соблюдать баланс между вузом и личной жизнью и составить собственный график развлечений, чтобы сохранить здоровье.

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