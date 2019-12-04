Почему опасно подмываться хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло – дешевое, натуральное и является прекрасным антисептиком. Но для подмывания, как и любое другое мыло, оно категорически не подходит.

Почему нельзя подмываться хозяйственным мылом рассказала акушер-гинеколог Ульяна Кравец.

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В хозяйственном мыле содержится до 72% жиров различного происхождения и щелочей, а его уровень pH достигает показателя 11-12️. Это губительно для кожи человека, так как ее максимальная кислотность не должна превышать 4,5.



Не стоит подмываться хозяйственным мылом

При использовании хозяйственного мыла естественная микрофлора быстро смывается и не может выполнять защитную функцию. Появление многих заболеваний репродуктивной системы чаще всего связано именно с нарушением микрофлоры.

Негативное влияние щелочи приводит к резкому снижению числа лактобактерий и других полезных микроорганизмов. И если часто подмываться хозяйственным мылом, у женщины может возникнуть сухость влагалища, молочница или вагинит. Именно поэтому для интимной гигиены следует выбирать средства с соответствующим pH.

Использование хозяйственного мыла для подмывания может быть назначено только после родов.

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