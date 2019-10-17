Почему отекают ноги: основные причины

Часто под конец дня человек чувствует усталость в ногах, и в основном эти симптомы игнорируются и люди откладывают визит к врачу.

На самом деле отечность ног может свидетельствовать о наличии запущенной болезни в организме. Сосудистый хирург (флеболог) назвал основные причины отека ног, пишет tsn.

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1. Варикозное расширение вен

Это основная причина таких симптомов. Варикоз – это состояние после перенесенного тромбоза вен, а также болезни лимфатической системы. При "венозных" отеках лишь одна конечность заметно становится подпухшей.

2. Патологии сердца

Отечность ног может свидетельствовать о проблемах с сердцем. В большинстве случаев отечность ног возникает у пожилых людей с запущенными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

3. Заболевания почек

Ноги могут отекать из-за болезни почек. При этом отечность может появиться на лице и на обеих конечностях.

Из-за чего возникает отек ног 4. Болезни щитовидной железы Отечность ног может быть вызвана этой группой заболеваний. Среди проблем можно отметить нарушение работы женских половых органов и надпочечников. Изменение гормонального фона у женщин и онкопатология предстательной железы у мужчин могут также быть причиной отека ног. 5. Патологии почек Ноги могут отекать при патологии надпочечников. Также отечность конечностей может возникать из-за нарушения работы сразу нескольких органов, например, сердца и почек одновременно.

Ноги могут отекать из-за болезни почек или щитовидной железы

К слову, каждая вторая женщина страдает от симптомов тяжести и гудения ног к концу дня. Вероятно, это из-за того, что они проводят весь день на ногах, или же надевают высокие каблуки.

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