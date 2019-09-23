Почему плод двигается в утробе матери

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Почему плод двигается в утробе матери

Первые выразительные движения плода женщины чувствуют обычно в промежутке между 18 и 22 неделями. Те, у кого уже был опыт беременности, чувствуют их на несколько недель раньше, потому что уже умеют их распознавать.

Во время первой беременности движения плода легко перепутать с перистальтикой кишечника или мышечными сокращениями, пишет wonderzine.

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Эмбрион начинает двигаться с 7-8 недели, сначала хаотично. К 14-15 неделе беременности конечности плода уже выглядят как руки и ноги, а движения становятся более интенсивными и активными. В это время плод плавает в амниотической жидкости и отталкивается от стенок матки.

К 18-20 неделе плод подрастает, движения становятся более ощутимыми. Во втором триместре женщины могут чувствовать толчки в различных отделах живота, потому что плод еще не занял определенного положения в матке.

Плід починає рухатися на 7 тижні
Плод начинает двигаться на 7 неделе

У него достаточно места, чтобы переворачиваться и вращаться во всех направлениях, двигать головой, сучить ножками, руками обхватывать ноги и хвататься за пуповину. По мере того, как плод растет и становится сильнее, легкие толчки сменяются сильными пинками и можно невооруженным глазом заметить, как живот меняет форму.

Движения крайне важны для развития плода – при этом возникают силы, которые стимулируют рост и развитие скелета, формирование мышц, сухожилий, связок и хрящей. Движения плода могут способствовать развитию частей коры головного мозга они хранятся в памяти, и плод формирует репертуар "желаемых" движений.

Уже с 10 недель беременности плод генетически предрасположен к выбору доминирующей руки – с некоторой долей вероятности она может стать главной после рождения.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Беременность и роды
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