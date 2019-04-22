Почему появляются трещины на пятках

Трещины на пятках – распространенное явление, которое вызывает дискомфорт: сухость, покраснение кожи, ее утолщение.

Основной причиной трещин на пятках может быть сухость, пишет Lifehacker.

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Это возникает из-за отсутствия сальных желез, зато есть потовые. Поэтому ноги нуждаются в дополнительном увлажнении. При недостатке влаги кожа становится толще, образуются мозоли и трещины.

Какие факторы влияют на появление трещин

1. У вас дефицит воды.

2. Вы моетесь слишком горячей водой. Она смывает с кожи тонкую защитную пленку, из-за этого появляются сухость и шелушение.

3. Много времени проводите на ногах.

4. Не увлажняете ноги кремом или специальным маслом.

5. Вы носите неудобную обувь (она либо давит, либо натирает).

6. Моете ноги жестким мылом, которое сильно сушит кожу.



Трещины могут возникать из-за использования слишком жесткого мыла

7. Холодный климат, на кожу плохо влияют сухой зимний воздух и низкие температуры.

8. Наличие болезней:

диабет – высокий уровень сахара в крови может нарушить работу потовых желез и водный баланс кожи;

ожирение — нагрузка на ноги увеличивается;

авитаминоз – у вас дефицит витаминов, необходимых для регенерации клеток эпидермиса;

экземы или псориаза — они проявляются из-за раздражений и сухости кожи, провоцируют появление трещин;

грибковая инфекция – когда грибок поражает кожу, она становится сухой.

Обратиться за медицинской помощью нужно, если трещины покраснели, болят, чешутся или кровоточат. Если вам больно ходить и стоять.

Если на ступнях или ногтях появился грибок, то не стоит откладывать визит к врачу. Самолечение в этом случае опасно: скрабы и маски могут разнести инфекцию по коже.

Насторожить и записаться на прием к медику должны наличие диабета, псориаза, экземы, авитаминоза или ожирение. Домашние методы могут уменьшить проблему, но не смогут помочь избавиться.

Если же вы хорошо ухаживаете за кожей ног, но на пятках появляются трещины и возникают новые, тогда стоит пойти к врачу.

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