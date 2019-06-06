Почему происходит потемнение кожи в интимных зонах

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Потемнение кожи в интимных зонах
Потемнение кожи в интимных зонах / pixabay.com

Для современной женщины очень важно всегда выглядеть безупречно. И в XXI веке это касается не только лица и подкаченного тела, но и интимных зон.

Интимная зона отличается по цвету от других участков тела по физиологическим причинам, и это абсолютно нормальное явление, объяснил гинеколог Ренат Луценко.

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Но иногда, контраст между светлой кожей и пигментированными участками настолько велик, что вызывает комплексы у некоторых людей (особенно если их профессия предполагает публичное обнажение – танцоры, спортсмены).

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Почему интимная зона меняет цвет?

1. снижение или повышение уровня гормонов (при беременности, родах, климаксе)

2. натирание кожными складками (при лишнем весе) или грубыми швами белья

3. хроническое травмирование элементами одежды (замки, подвороты, этикетки)

4. возрастное скопление пигмента меланина в эпидермисе;

5. застойные явления, обусловленные неправильной техникой эпиляции;

6. генетическая предрасположенность.

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