Почему рак молочной железы может передаться по наследству

Около 5% – 10% случаев рака молочной железы является наследственностью, вызванной аномальными генами, которые передаются ребенку от родителей.

1 женщина из 10 болеет раком молочной железы из-за мутаций в генах, которые передались по наследству. Женщины, которые имеют мутацию в генах рака молочной железы, могут иметь 75% вероятности рака на протяжении всей своей жизни, рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь.

Читайте также: Рак молочной железы: симптомы, причины и стадии рака груди

Гены – это Короткие участки ДНК, находящиеся в хромосомах.

Изменения генов, которые негативно влияют на здоровье, называются мутациями.

Существует два типа изменений генов: те, которые наследуются, и те, которые случаются в течение вашей жизни (в результате естественного процесса старения или воздействия химических веществ).

Унаследованные изменения ДНК передаются от родителей к ребенку и называются изменениями или мутациями зародышевой линии.

Некоторые изменения генов абсолютно безвредны, а некоторые могут вызвать проблемы со здоровьем и серьезные болезни.



Рак груди может передаться по наследству

Большинство наследственных случаев рака молочной железы связаны с наличием мутаций в двух генах: BRCA1 (Breast Cancer 1) и BRCA2 (Breast Cancer 2).

Эти гены есть у каждого человека, но их функция заключается в том, чтобы восстанавливать повреждения клеток и поддерживать нормальный рост тканей молочной железы и яичников.

Но когда эти гены содержат мутации, они работают "ненормально", в результате чего увеличивается риск рака груди, яичников, толстой кишки, поджелудочной и меланомы.

Кому нужно сделать обследование на наличие мутации в генах

Есть кровные родственники (бабушки, мама, сестры, тети) со стороны вашей матери или отца, у которых был диагностирован рак груди до 50 лет и рак яичников до 60;

Есть родственник с трижды негативным раком молочной железы;

У кого-то из семьи был метастазный рак предстательной железы;

В семье был кто-то с раком молочной железы или яичников, который сочетался с другими видами рака;

У кого-то из женщин в вашей семье был рак обеих грудей;

В семье уже есть мутации генов РМЖ;

В семье были мужчины с раком молочной железы;

Стоит отметить, что если у кого-то из родственников есть мутация генов рака молочной железы, это не значит, что она будет во всей семье.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.