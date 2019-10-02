Почему рак молочной железы может передаться по наследству
Около 5% – 10% случаев рака молочной железы является наследственностью, вызванной аномальными генами, которые передаются ребенку от родителей.
1 женщина из 10 болеет раком молочной железы из-за мутаций в генах, которые передались по наследству. Женщины, которые имеют мутацию в генах рака молочной железы, могут иметь 75% вероятности рака на протяжении всей своей жизни, рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь.
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Изменения генов, которые негативно влияют на здоровье, называются мутациями.
Существует два типа изменений генов: те, которые наследуются, и те, которые случаются в течение вашей жизни (в результате естественного процесса старения или воздействия химических веществ).
Унаследованные изменения ДНК передаются от родителей к ребенку и называются изменениями или мутациями зародышевой линии.
Некоторые изменения генов абсолютно безвредны, а некоторые могут вызвать проблемы со здоровьем и серьезные болезни.
Рак груди может передаться по наследству
Большинство наследственных случаев рака молочной железы связаны с наличием мутаций в двух генах: BRCA1 (Breast Cancer 1) и BRCA2 (Breast Cancer 2).
Эти гены есть у каждого человека, но их функция заключается в том, чтобы восстанавливать повреждения клеток и поддерживать нормальный рост тканей молочной железы и яичников.
Но когда эти гены содержат мутации, они работают "ненормально", в результате чего увеличивается риск рака груди, яичников, толстой кишки, поджелудочной и меланомы.
Кому нужно сделать обследование на наличие мутации в генах
- Есть кровные родственники (бабушки, мама, сестры, тети) со стороны вашей матери или отца, у которых был диагностирован рак груди до 50 лет и рак яичников до 60;
- Есть родственник с трижды негативным раком молочной железы;
- У кого-то из семьи был метастазный рак предстательной железы;
- В семье был кто-то с раком молочной железы или яичников, который сочетался с другими видами рака;
- У кого-то из женщин в вашей семье был рак обеих грудей;
- В семье уже есть мутации генов РМЖ;
- В семье были мужчины с раком молочной железы;
Стоит отметить, что если у кого-то из родственников есть мутация генов рака молочной железы, это не значит, что она будет во всей семье.
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