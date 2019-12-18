Почему щенки могут быть опасными

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Опасность щенков / Unsplash

В 30 штатах США вспыхнул штамм Campylobacter jejuni. Эпидемиологические и лабораторные данные свидетельствуют о том, что источником вспышки стали щенки, приобретенные в зоомагазинах.

Все пациенты имели контакт с щенками или были работниками зоомагазинов. В общем заболело около тридцати человек, четверо из них были госпитализированы, сообщает CNN.

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Но главного поставщика этих щенков еще не определили. Возраст людей, которые были заражены, составляет от 8 месяцев до 70 лет.

Пациенты жаловались на диарею, спазмы в желудке и лихорадку. Обычно больные выздоравливали через неделю и без вмешательства антибиотиков.

Людей призывают мыть руки после контакта с животными и перед едой, а также отвозить новых питомцев на проверку к ветеринару.

 
Кампилобактериоз – это

Острое зоонозное заболевание, которое вызывает поражение желудочно-кишечного тракта, лихорадку и общую интоксикацию. Также заболевание может вызвать кровянистую диарею.

Штамм Campylobacter jejuni может быть опасным для детей, беременных и людей с тяжелыми формами заболевания. Чаще всего болеют дети в возрасте до 10 лет.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости США Новости Здоровье Здоровая жизнь Инфекция Здоровье
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