Почему у детей после простуды и гриппа болят ноги

Сейчас активный период гриппа и многие жалуются на внезапную боль, которая возникает в ногах у детей из-за ОРВИ и гриппа.

Обычно это происходит так: ребенок дошкольного или школьного возраста болеет с высокой температурой, а также типичными симптомами ОРВИ. На фоне этой температуры, хотя чаще всего уже после ее нормализации, ребенок внезапно просыпается утром с болью в ногах, рассказал инфекционист Евгений Щербина.

Также по теме: Уровень заболеваемости гриппом растет: что надо знать, чтобы уберечься от болезни – советы медиков

У ребенка начинают болеть именно икроножные мышцы, от чего некоторые вообще не могу ходить, а те, кто может, ходит только "на цыпочках". Это состояние называется доброкачественный поствирусный миозит детского возраста, он является следствием перенесенной вирусной инфекции, чаще всего гриппа.



У детей после простуды может появляться боль в ногах / unsplash.com

Как понять, что это именно это заболевание?

У ребенка есть симптомы ОРВИ;

Боль возникает внезапно, у ребенка, который до этого прекрасно ходил;

Ребенок не может ходить именно из-за боли в икроножных мышцах. Чтобы это проверить, попробуйте помассировать сначала мышцы бедер, а затем икроножные мышцы, и вы увидите разницу;

Боль только в ногах. Мышцы рук, туловища, шеи и лица не поражены;

Моча у ребенка прозрачная или соломенного цвета, но ни в коем случае не темная (цвета темного пива) и не красная.

Как лечить доброкачественный поствирусный миозит детского возраста?

Если все пункты сходятся, то вы можете успокоиться. Симптомы проходят сами в течение 3-5, редко – 10 дней. И не требуют ничего, кроме покоя, ибупрофена или парацетамола в стандартной дозе при сильной боли, которая реально мешает. Обычные физические нагрузки восстанавливайте сразу после того, как исчезнут боли.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.