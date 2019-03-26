Почему украинцы мало живут: объяснение диетолога

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Почему украинцы мало живут
Почему украинцы мало живут / unsplash.com

Недавнее исследование американских ученых утверждает: украинцы в среднем живут 57 лет. В целом наша страна заняла 179 место из 195 стран. Диетолог Оксана Скиталинская рассказала, из-за чего это происходит.

Эксперт считает, что причина этому – неправильное питание, пишет Главред.

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Оксана Скиталинская отмечает: украинцы употребляют слишком много сладостей, изделий из белой очищенной муки, и имеют плохие привычки.

Мучные изделия имеют много пустых калорий, которые сразу превращаются в жир. Также Украинцы сочетают эти блюда с больными жирами и сахаром.

via GIPHY

Также украинцы слишком много жарят, употребляют копчености, злоупотребляют алкоголем и к тому же мало двигаются.

 
Оксана Скиталинская
“Украинцы употребляют очень большое количество сладостей – все супермаркеты у нас завалены сладостями. Плюс – алкоголь на праздники, которых очень много у нас. Это также и жареная пища, это и любовь к продуктам, которые содержат омега-6 жирные кислоты, которые стимулируют воспаление (соевое, подсолнечное, кукурузное масло)”

Все эти факторы согласно исследования ВОЗ не позволяют украинцам жить дольше.

А вот для улучшения качества и продолжительности жизни диетолог советует правильно питаться, отказаться от позднего ужина. Также нужно бросить курить, ежедневно бегать и делать физические упражнения.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Здоровая жизнь
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