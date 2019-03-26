Почему украинцы мало живут: объяснение диетолога
Недавнее исследование американских ученых утверждает: украинцы в среднем живут 57 лет. В целом наша страна заняла 179 место из 195 стран. Диетолог Оксана Скиталинская рассказала, из-за чего это происходит.
Эксперт считает, что причина этому – неправильное питание, пишет Главред.
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Оксана Скиталинская отмечает: украинцы употребляют слишком много сладостей, изделий из белой очищенной муки, и имеют плохие привычки.
Мучные изделия имеют много пустых калорий, которые сразу превращаются в жир. Также Украинцы сочетают эти блюда с больными жирами и сахаром.
Также украинцы слишком много жарят, употребляют копчености, злоупотребляют алкоголем и к тому же мало двигаются.
Все эти факторы согласно исследования ВОЗ не позволяют украинцам жить дольше.
А вот для улучшения качества и продолжительности жизни диетолог советует правильно питаться, отказаться от позднего ужина. Также нужно бросить курить, ежедневно бегать и делать физические упражнения.
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