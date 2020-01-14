Почему в селах не хватает врачей: объяснения Петренко

В настоящее время в Украине существует кадровый дефицит, а именно – нехватка медперсонала в селах. Если раньше все зависело от зарплаты, то теперь ответственность за нехватку кадров ложится на местные власти.

Экс-глава НСЗУ Олег Петренко в интервью Лига.Бизнес объяснил, как решается проблема с набором медработников в села.

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Если раньше врач работал в селе за небольшую ставку, то теперь оплата труда одинакова для всех – заработная плата зависит от количества пациентов. Поскольку собственником учреждения является местная власть, она может постараться привлечь больше кадров: предоставить жилье, оплатить коммунальные и тому подобное.

Как отметил Олег Петренко, каждая община сама избирает свою власть, и ее прямая функция – обеспечить образование и первичную медицину.

Если руководитель учреждения или глава местной общины не может привлечь и удержать у себя хорошего врача – это его проблема. Надо думать избирателям, нужна ли такая местная власть,

– заявил бывший глава НСЗУ Олег Петренко.



Для того, чтобы работать в селе, врачу нужна мотивация / Фото: Жовква

В том случае, если в каком-то городе "не хватает" людей, то стоит поменять организацию оказания помощи заведения. По той системе, которая работает сейчас, амбулатория семейного врача должна быть доступной в радиусе 7 километров.

Петренко понимает, что так не везде можно сделать, но, по его мнению, есть множество моделей организации первички, которые нужно только обработать. Например, можно попробовать организовать работу таким образом, чтобы у одного врача работала амбулатория и несколько фельдшерско-акушерских пунктов, которые он будет посещать несколько раз в неделю.

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