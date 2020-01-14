24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Почему в селах не хватает врачей: объяснения Петренко

27 Читати новину українською
Почему в селах не хватает врачей / Pixabay

В настоящее время в Украине существует кадровый дефицит, а именно – нехватка медперсонала в селах. Если раньше все зависело от зарплаты, то теперь ответственность за нехватку кадров ложится на местные власти.

Экс-глава НСЗУ Олег Петренко в интервью Лига.Бизнес объяснил, как решается проблема с набором медработников в села.

К теме: Какие медицинские услуги будут бесплатными с 1 апреля 2020 года

Если раньше врач работал в селе за небольшую ставку, то теперь оплата труда одинакова для всех – заработная плата зависит от количества пациентов. Поскольку собственником учреждения является местная власть, она может постараться привлечь больше кадров: предоставить жилье, оплатить коммунальные и тому подобное.

Как отметил Олег Петренко, каждая община сама избирает свою власть, и ее прямая функция – обеспечить образование и первичную медицину.

Если руководитель учреждения или глава местной общины не может привлечь и удержать у себя хорошего врача – это его проблема. Надо думать избирателям, нужна ли такая местная власть,
– заявил бывший глава НСЗУ Олег Петренко.

лікар в селі
Для того, чтобы работать в селе, врачу нужна мотивация / Фото: Жовква

В том случае, если в каком-то городе "не хватает" людей, то стоит поменять организацию оказания помощи заведения. По той системе, которая работает сейчас, амбулатория семейного врача должна быть доступной в радиусе 7 километров.

Петренко понимает, что так не везде можно сделать, но, по его мнению, есть множество моделей организации первички, которые нужно только обработать. Например, можно попробовать организовать работу таким образом, чтобы у одного врача работала амбулатория и несколько фельдшерско-акушерских пунктов, которые он будет посещать несколько раз в неделю.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

14 января – тройной праздник: Василия, Обрезание Господне и Старый Новый год
сегодня
9591
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Медицинская реформа Больница
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 9893
13 января 22:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 121085
11 января 11:41 Всемирный день "спасибо": почему важно благодарить себя и других
Анастасія Кушпіт 758
10 января 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 39424
9 января 12:40 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 53194
Новости
Больше новостей
Залиште відгук