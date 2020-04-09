Почему в Украине мало пациентов, которые выздоровели от коронавируса: ответ Ляшко

По состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1 892 случая заражения коронавирусом. 57 из них – летальных, зато 45 людям удалось выздороветь.

За последние сутки количество пациентов, которые выздоровели от коронавируса, увеличилось на 10. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, это не очень малое количество.

Читайте также В Николаеве проверили тесты на коронавирус: все они оказались отрицательными

"Мы должны понимать и отслеживать заболеваемость. Мы сейчас находимся на 15 дне с того момента, когда Украина пересекла количество случаев больше сотни", – добавил заместитель министра здравоохранения в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

Ляшко напомнил, что люди с подтвержденным коронавирусом могут считаться здоровыми только после того, как два ПЦР-теста на COVID-19 покажут отрицательный результат.

За минувшие сутки, к слову, было проведено около 2 тысяч тестов. Ляшко отметил, что существует горячая линия в Минздраве, которая принимает все обращения относительно отказа проведения тестов.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье