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Почему в Украине мало пациентов, которые выздоровели от коронавируса: ответ Ляшко

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По состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1 892 случая заражения коронавирусом. 57 из них – летальных, зато 45 людям удалось выздороветь.

За последние сутки количество пациентов, которые выздоровели от коронавируса, увеличилось на 10. По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, это не очень малое количество.

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"Мы должны понимать и отслеживать заболеваемость. Мы сейчас находимся на 15 дне с того момента, когда Украина пересекла количество случаев больше сотни", – добавил заместитель министра здравоохранения в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

Ляшко напомнил, что люди с подтвержденным коронавирусом могут считаться здоровыми только после того, как два ПЦР-теста на COVID-19 покажут отрицательный результат.

За минувшие сутки, к слову, было проведено около 2 тысяч тестов. Ляшко отметил, что существует горячая линия в Минздраве, которая принимает все обращения относительно отказа проведения тестов.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Здоровая жизнь Здоровье Виктор Ляшко Новости Здоровье Коронавирус COVID-19
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