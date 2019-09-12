Почему важно посещать психолога: советы, которые уберегут здоровье

Если человек ломает руку, он без раздумий отправляется к травматологу и начинает лечение. Однако, когда речь идет о психологических травмах, многим свойственно не обращать внимания на это или даже стесняться таких проблем. Почему важно заботиться о своем ментальном здоровье. Как правильно это делать, узнавал 24 канал.

По данным Минсоцполитики, почти два миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических больниц. А от различных нервных расстройств страдает каждый третий житель нашей страны. В ВОЗ прогнозируют, что к 2020 году нервно-психические расстройства войдут в первую пятерку болезней, которые вызывают потерю трудоспособности.

Читайте также: Что такое выгорание на работе и как его избежать: объяснения психолога

Такие неутешительные цифры заставляют осознать, что задача каждого современного человека – заботиться о душевном равновесии и не бояться в случае необходимости обращаться за помощью. Ведь, пуская на самотек симптомы перегрузки или депрессии, каждый из нас рискует собственным благополучием и возможностью жить полноценно.

Специалисты ГО Development Foundation (DF), которое осуществляет психологическую поддержку бойцов ООС и пропагандирует ответственное отношение к ментальному здоровью, рассказали, как предотвратить вышеназванные угрозы и почему посещать психолога – нормально.

Что такое ментальное здоровье?

Термин "mental health" часто переводят как "психическое здоровье", хотя он имеет несколько более широкое значение и включает как эмоциональное и духовное, так и социальное благополучие. По определению ВОЗ, психическое здоровье включает "состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, воспринятую самореализацию, автономию, компетенцию, связь между поколениями и самореализацию интеллектуального и эмоционального потенциала".

То есть в большой степени состояние человека зависит от ряда факторов, в частности, насколько хорошо он реализует свои способности, преодолевает обычные жизненные трудности, способен противостоять стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свою общину. Если раньше термин "психическое здоровье" связывался с болезнями психики, то теперь – это вопрос человека и мира. Насколько человек может чувствовать мир в себе и безопасность снаружи. Однозначно можно утверждать, что психическое здоровье человека напрямую связано с психоэмоциональным климатом в обществе.

Читайте также: За последний месяц каждый пятый украинец страдал от депрессии: исследование

Во многих развитых странах забота о душевном состоянии является очень важной. Что касается Украины, то мы только начинаем движение в этом направлении – согласно плану медреформы, изменения на третичном уровне (оказание специализированной помощи) начнутся уже в конце 2019 года.

Психическое здоровье должно стать брендом. Оно является показателем успеха. Если человек это будет знать и будет подражать лидерам, которые на примере собственной жизни демонстрируют заботу о своем внутреннем состоянии, то он найдет собственные стратегии самосохранения. А также – будет обращаться за помощью в случае необходимости.

Страх психологов: при чем здесь СССР?

Страх психологов и психиатров связан со стереотипами, которые мы получили "в наследство" из Советского Союза. Тогда в "психушку" попадали только буйные или те пациенты, которым можно помочь исключительно медпрепаратами и госпитализацией. С этими людьми работали психиатры. Другого понимания этой темы не было на протяжении долгих лет.

Те, кто сегодня считает, что посещать психолога – "ненормально", часто просто не видят разницы между психологом, психотерапевтом и психиатром. Еще с другой стороны существует мнение, что "соседи узнают и подумают, что я болен". Мало кто сознает, насколько проще становится жить, когда решаешь психические проблемы.

Те же проблемы с засыпанием, ночные кошмары, нарушения сна, тревожные мысли, панические атаки и многое другое можно решать в штатном режиме, не доводя травмированного человека до состояния, когда появляется необходимость в лечении в психиатрических заведениях, которыми так напуганы люди.

Многие психологические проблемы можно решить в штатном режиме

Подобная проблема не обошла и страны Запада, однако там с этим столкнулись еще 20-30 лет назад. За этот были проведены просветительские кампании и глобальные реформы в области психического здоровья. Понимание важности ментального здоровья и количество обращений к специалистам возросли в разы.

Какие признаки того, что со мной что-то не так?

Первым всегда реагирует тело. Стоит позволить себе остановиться и честно ответить на вопрос: "Как я сплю? По вкусу ли мне еда? Хочу ли я идти на работу, а с работы возвращаться домой? Когда я в последний раз улыбался? Чувствую ли я с утра, что отдохнул? Мечтаю ли я? Наслаждаюсь ли я жизнью?"

Тогда можно понять, пришло ли время помогать себе. Психически здоровый человек может иметь сложные жизненные ситуации, может плакать и горевать, но даже в самые сложные моменты жизни срабатывает механизм самозащиты. Тело будет подавать сигналы, а ум будет их анализировать и выдавать решения: "Устал – иди спать", "Проголодался – поешь", "Не хочешь идти на работу, чувствуешь себя плохо в коллективе – ищи другую работу".

Когда психика нездорова, то человек не может или не желает прислушиваться к сигналам тела. Или реагирует на эти сигналы разрушительным поведением. Например, те, кто имеет зависимость, делают противоречивые здравому смыслу действия, даже осознавая их вред.

Часто человек сам не осознает, что нуждается в помощи Читайте также: Ежечасно один украинец заканчивает жизнь самоубийством: статистика На то, что психологическое здоровье, ваше или близких людей, в ненадлежащем состоянии и стоит задуматься о помощи, могут указывать такие симптомы:

Человек спит или ест слишком мало или слишком много.

Дистанцирование от людей и любых активных действий, асоциальное поведение.

Отсутствие энергии и жизненных сил, когда все безразлично.

Сложность с выполнением элементарных повседневных задач (добраться до работы, приготовить ужин и тому подобное).

Чувство беспомощности и (или) бесполезности.

Значительные перепады настроения, которые вызывают проблемы в отношениях с близкими.

Мысли о причинении вреда себе или другим.

Постоянные навязчивые мысли или воспоминания, которые "преследуют".

Напряжение в теле, которое возникает без причин.

Потребление наркотических веществ, алкоголя в больших количествах, курение.

Голоса "в голове" и вера в вещи, которые не соответствуют действительности.

Как корректно побудить близкого человека обратиться за помощью? Прежде всего, можно обратиться к специалисту лично и обсудить с ним, что именно вас беспокоит в поведении близкого человека. Тогда он предложит варианты дальнейшего развития событий. Один из них – вы рассказываете человеку лично о своем волнении и просите проконсультироваться (это может быть даже совместный визит, вы знакомите его с психологом и, в случае согласия, оставляете их один на один). Или же передаете номер телефона специалиста и предлагаете, чтобы он лично позвонил и договорился о встрече. Важно объяснить, что именно вас беспокоит и чем сможет помочь психолог. Если человек сам чувствует, что с ним не все в порядке, но не может решиться обратиться к специалисту, то надо его поддержать – предложить сопровождение, подождать под кабинетом и тому подобное. Постоянные навязчивые мысли – одна из причин обратиться к специалисту Стоит ли посещать психолога "для профилактики"? Если заботу о своем психическом здоровье (включая визиты к психологу) сделать традицией, то гораздо больше шансов его сохранить. Врачи рекомендуют делать обследование организма раз в полгода. Поэтому и к психологу можно наведаться раз в шесть месяцев, если нет нужды делать это чаще.

Как правильно оказать первую психологическую помощь?

О первой психологической помощи обычно идет речь, когда происходит непредсказуемый инцидент, например ДТП, на месте которого редко есть профессиональный психолог. Однако есть свидетели или прохожие, которые могут помочь и тем, кто получил психологическую травму.

Если пострадавший находится в состоянии шока, то очень желательно человеку, который оказывает помощь, уметь делать это правильно. Как правило, сначала работают очень простые вещи: теплый чай или вода, плед (если есть возможность). Когда потерпевший начинает немного осознавать, что произошло – воспринимает речь и готов выслушать, тогда с ним можно начать говорить.

Обычно сначала человек все отрицает ("этого не может быть"), возвращается к прошлому и начинает себя или кого-то другого обвинять в том, что произошло. Может, наоборот, "залетать" в будущее, которое всегда вызывает страх. Тогда стоит его очень спокойно "заземлить" и вернуть в момент "здесь и сейчас". Например, спросить, удобно ли ему сидеть, или дать бумажный платочек и спросить, нравится ли его аромат. То есть попробовать "выбить" человека из того состояния, в котором он находится. Выход из самых больших кризисов начинается с элементарных вещей.

Правильная первая помощь может предупредить посттравматический синдром Если человек справляется и готов принимать помощь, то важно давать ему выпить воды каждые 20 минут. Это советуют, в частности, израильские психологи, которые работают при терактах и с жертвами травмирующих событий. Кроме этого, важно поспособствовать общению пострадавших с близкими людьми. Очень важным является дыхание: следует попросить пострадавшего дышать и делать это вместе с ним, давая четкие команды, например: вдыхаем через нос, пропускаем этот воздух через себя, следим за своим воздухом. Спокойный тон и правильное дыхание приводит человека в более-менее эмоционально-нейтральное состояние. Тогда с ним можно постепенно разрабатывать план следующего шага. Можно также помочь найти свою копинг-стратегию (то, что "переключит"), то есть некоторое воспоминание, ритуал или просто физическое упражнение, которое будет способствовать выведению из кризисного состояния. Психолог DF Ольга Яковлева из собственной практики рассказывает, как это сделать максимально ненавязчиво:

Я сначала предлагаю человеку подышать. Если вижу, что дыхание у него более-менее стабилизируется и глаза проясняются, прошу его назвать свое состояние: что он сейчас чувствует. Если он не может этого сделать, спокойно предлагаю варианты. Когда человек говорит, например, "мне грустно", тогда спрашиваю, как он бы хотел чувствовать себя, и предлагаю вспомнить какое-то событие из детства или недалекого прошлого, где ему было хорошо. Когда он начинает вспоминать, стараюсь детализировать: какой был запах, свет и тому подобное. Это и есть личная копинг-стратегия – когда ему будет плохо, он может вспомнить эту ситуацию и развернуть ее, переключившись таким образом на что-то приятное.

После оказания первой помощи пострадавшему, если есть необходимость, стоит перенаправить к специалистам. Это может быть как психолог или психотерапевт, так и, например, социальная служба. Все зависит от ситуации. Например, когда произошла трагедия и кто-то потерял близкого человека – пока не пройдут похороны, любая дальнейшая помощь просто не сработает. То есть здесь прежде всего следует найти ритуальное бюро, если есть необходимость, привлечь соседей или родных, которые помогут именно с погребением, приготовлением поминального обеда и необходимыми для этого деньгами.

Стоит отметить, что существует мобильное приложение PFAmobileUkraine, которое можно бесплатно скачать на Android. Программа содержит подробный алгоритм действий при оказании первой психологической помощи и создана для того, чтобы предупредить посттравматический синдром и правильно использовать время, когда сильный стресс перерастает в болезнь.



Мобильное приложение "PFAmobileUkraine" Мобильное приложение "PFAmobileUkraine"

Психическое заболевание у близкого человека: как жить

Прежде всего нужно принять состояние близкого человека, а затем – дать себе возможность переключаться. При необходимости обратиться к специалисту. В семьях, где есть зависимые или травмированные люди, может быть сложная обстановка. Однако близкие должны понимать, что, несмотря на ситуацию, надо жить и выполнять определенную миссию. Это облегчает жизнь и им, и тому, кто болеет – человек не чувствует, что является обузой для семьи.

Эффективны ли "службы доверия"?

Да. Особенно если они работают круглосуточно и ежедневно. Для многих людей это – единственная возможность рассказать то, что на душе, "голосу в трубке". Не каждый имеет возможность обратиться к психологу тогда, когда плохо. А такие "линии психологической помощи" – возможность в любое время суток на любом расстоянии получить совет и поддержку. Это актуально особенно сейчас, когда в стране война.

Телефонные "службы доверия" являются эффективными, особенно если работают 24/7 Как найти "своего" специалиста и не нарваться на мошенника? Прежде всего, стоит обратить внимание на образование – психолог должен быть дипломированным специалистом в области психологии и медицины. Каждый, кто приходит на прием, может не стесняться просить врача показать подтверждение профессионализма. Или, что проще всего, почитать о нем в сети, поискать отзывы клиентов или помониторить его социальные сети. Огромный список научных званий не всегда является признаком практика или профессионала. Теоретик может растеряться от вида простейших эмоций пациента. Поэтому старайтесь выбирать тех специалистов, которые постоянно практикуют. Читайте также: Почему возникает желание крепко обнять милых детей или животных При первом контакте можно спросить психолога, имеет ли он опыт работы с конкретной проблемой – это нормально. Настоящий специалист во время первой беседы никогда не будет вас просить повторно посетить его сеансы или рекомендовать что-то, не до конца разобравшись с проблемой. Однако традиционная психология обычно рассчитана минимум на 8-10 сеансов. Опять же, в зависимости от того, с каким запросом приходит человек. Это всегда обсуждается и можно договариваться.

При выборе "своего" психолога прежде всего следует учитывать собственные ощущения и не забывать о результативности работы специалиста. Психолог, который является профессионалом, следит за клиентом, регулярно отмечает изменение его состояния и вместе с ним это обсуждает и анализирует.

Если вы планируете посетить психолога впервые, волноваться нет причин. Главное осознавать, что это – ваше решение, которое вы можете изменить в любой момент. В начале встречи спросите о ее продолжительности и условиях. Если что-то не понятно или вы сомневаетесь – можете переспросить. Стоит помнить, что консультация у психолога – это отношения на равных, где обе стороны понимают свои права и обязанности.

В психотерапии главное – доверие и контакт. Поэтому, если при встрече вы поняли, что с этим человеком вам комфортно – это уже большой плюс.