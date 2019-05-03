Почему возникает боль без болезней и как ее лечить

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Психогенная боль
Психогенная боль / pixabay.com

Болью занимаются врачи многих профилей, от терапевтов к неврологам. Но есть и особая боль, когда нет патологии: когда болит долго; когда боль сложно описать (например, "давит, как повязка на голове" или "колет, как игла" в правом боку) когда обычное лечение не помогает.

Это психогенная боль. К сожалению, об этом состоянии помнят не все врачи и продолжают неистово искать причины, обременяя симптомы и оттягивая лечение, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Существует ли такой диагноз?

Так, в международной классификации болезней его называют так: Устойчивое соматоформное болевое расстройство. Это диагноз исключения, поэтому, если соматический врач (лечит телесные болезни) не нашел причины боли, нужно обратиться к психиатру.

Критерии диагноза

Основной жалобой является устойчивая боль, которую нельзя объяснить физиологическим нарушением или соматическим заболеванием, возникающая в связи со стрессом или психосоциальными проблемами.

Психогенний біль лікує психіатр
Психогенную боль лечит психиатр

Психогенная боль всегда имеет хронический характер и часто возникает на фоне психических расстройств: депрессии, тревоги, ипохондрии, истерии, фобии.

В значительной части больных важную роль играют психосоциальные факторы:

  • Неудовлетворенность работой;
  • Стремление получить моральную или материальную выгоду.

Особенно тесная связь существует между хронической болью и депрессией.

Как лечить?

Психогенный болевой синдром неплохо поддается комплексному лечению (сочетание психотерапии и медикаментов). Антидепрессанты: Амитриптилин, СИОЗСН (Симбалта, Иксел, Венлафаксин). Возможно применение и противосудорожных препаратов (Прегабалин или Габапентин).

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Лечение Профилактика заболеваний
Источник: Здоров'я 24
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