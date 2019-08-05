Кашель – самая частая причина обращений к врачу как у детей, так и у взрослых. Если кашель продолжается более 8 недель, он уже считается хроническим, и если о детях в такой ситуации обычно беспокоятся родители, то взрослые часто откладывают визит к врачу.

Кашель – не болезнь сама по себе, а симптом. Физиологическая роль кашля заключается в очищении дыхательных путей от слизи и побочных веществ (пыль, вирусы и т. д.).

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Взрослым рекомендуется делать флюорографию или обзорную рентгенографию органов грудной клетки – 1 раз в год. Если есть жалобы со стороны дыхательной системы, лучше отдать предпочтение рентгенографии.

Если после рентгена остались вопросы, выполняется компьютерная томография. Для курильщиков со стажем более 10 лет рекомендовано 1 раз в год проходить спирометрию. При снижении показателей функции дыхания дополнительно провести пробу с бронхолитиком (лекарства, которые расширяют бронхи).



Кашель – это не болезнь, а симптом

Почему возникает хронический кашель?

Основные причины хронического кашля

Постназальный заток – самая частая причина кашля вообще, во всех возрастных группах;

Бронхиальная астма;

Гастроэзофагеальный рефлюкс, грыжа пищеводного отдела диафрагмы;

Прием некоторых лекарственных препаратов (бета-блокаторы, цитостатики);

Хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких (чаще всего вследствие регулярного воздействия сигаретного дыма);

Более редкие причины:

Синдром дисфункции голосовых складок;

Коклюш;

Муковисцидоз;

Саркоидоз;

Бронхоэктазы;

Инородное тело;

Туберкулез;

Некоторые заболевания сердца;

Легочный фиброз, фиброзный альвеолит;

Рак легких.

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