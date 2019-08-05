Почему возникает хронический кашель
Кашель – самая частая причина обращений к врачу как у детей, так и у взрослых. Если кашель продолжается более 8 недель, он уже считается хроническим, и если о детях в такой ситуации обычно беспокоятся родители, то взрослые часто откладывают визит к врачу.
Кашель – не болезнь сама по себе, а симптом. Физиологическая роль кашля заключается в очищении дыхательных путей от слизи и побочных веществ (пыль, вирусы и т. д.).
Читайте также: Десять мифов о кашель, которым не стоит верить
Взрослым рекомендуется делать флюорографию или обзорную рентгенографию органов грудной клетки – 1 раз в год. Если есть жалобы со стороны дыхательной системы, лучше отдать предпочтение рентгенографии.
Если после рентгена остались вопросы, выполняется компьютерная томография. Для курильщиков со стажем более 10 лет рекомендовано 1 раз в год проходить спирометрию. При снижении показателей функции дыхания дополнительно провести пробу с бронхолитиком (лекарства, которые расширяют бронхи).
Кашель – это не болезнь, а симптом
Почему возникает хронический кашель?
Основные причины хронического кашля
Постназальный заток – самая частая причина кашля вообще, во всех возрастных группах;
Бронхиальная астма;
Гастроэзофагеальный рефлюкс, грыжа пищеводного отдела диафрагмы;
Прием некоторых лекарственных препаратов (бета-блокаторы, цитостатики);
Хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких (чаще всего вследствие регулярного воздействия сигаретного дыма);
Более редкие причины:
Синдром дисфункции голосовых складок;
Коклюш;
Муковисцидоз;
Саркоидоз;
Бронхоэктазы;
Инородное тело;
Туберкулез;
Некоторые заболевания сердца;
Легочный фиброз, фиброзный альвеолит;
Рак легких.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.