Почему возникают проблемы со сном и как с этим бороться

Нарушение сна – это частая проблема, с которой сталкивается каждый четвертый человек.

Проблемы со сном включают в себя: трудное засыпание, поверхностный, тревожный сон, тяжелое пробуждение (ранний или чрезмерно поздний подъем), ощущение усталости после сна, рассказал врач-реабилитолог Василий Купрейчик.

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Медицинские препараты эффективны для лечения нарушений сна, однако они часто используются пациентами, которые не соблюдают простые правила гигиены сна. Мы считаем, что соблюдение гигиены сна может позволить Вам справиться с проблемой, не прибегая к фармакологической помощи.

Подобно тому, как необходимо следить за гигиеной полости рта, так и со сном – необходимо соблюдать простые ритуалы, которые сделают его здоровым.

Как улучшить качество сна:

Оцените вашу спальню, удобство матраса и подушки. Комфортная ли в комнате температура. Минимизируйте количество посторонних шумов (работающий телевизор или другой электроприбор). Перед сном постарайтесь расслабиться. За 90 минут до сна можно принять горячую ванну, позаниматься дыхательной гимнастикой или другими релаксирующими техниками. Постарайтесь засыпать в одно и то же время, даже на выходных. Используйте кровать только для сна. Не стоит смотреть в постели телевизор, принимать пищу, читать литературу, и ложиться в кровать в период времени, когда не хочется спать. Не можете уснуть – займитесь делом. Если в течение 20 минут вам не удается заснуть – вставайте и делайте то, что заставляет скучать. Не курите и не употребляйте кофе перед сном. Стоит отказаться от любых стимуляторов за 6 часов до сна. Не употребляйте алкоголь. Он серьезно влияет на качество сна. Не спите днем, чтобы к вечеру желание сна только увеличивалось. Попробуйте повторять одни и те же действия перед сном. Не тренируйтесь за 4 часа до сна. Не ешьте много перед сном и не ложитесь голодным. Сохраняйте привычную активность, даже если вы не выспались.

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