Почему возникают проблемы со сном и как с этим бороться
Нарушение сна – это частая проблема, с которой сталкивается каждый четвертый человек.
Проблемы со сном включают в себя: трудное засыпание, поверхностный, тревожный сон, тяжелое пробуждение (ранний или чрезмерно поздний подъем), ощущение усталости после сна, рассказал врач-реабилитолог Василий Купрейчик.
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Медицинские препараты эффективны для лечения нарушений сна, однако они часто используются пациентами, которые не соблюдают простые правила гигиены сна. Мы считаем, что соблюдение гигиены сна может позволить Вам справиться с проблемой, не прибегая к фармакологической помощи.
Подобно тому, как необходимо следить за гигиеной полости рта, так и со сном – необходимо соблюдать простые ритуалы, которые сделают его здоровым.
Как улучшить качество сна:
- Оцените вашу спальню, удобство матраса и подушки. Комфортная ли в комнате температура. Минимизируйте количество посторонних шумов (работающий телевизор или другой электроприбор).
- Перед сном постарайтесь расслабиться. За 90 минут до сна можно принять горячую ванну, позаниматься дыхательной гимнастикой или другими релаксирующими техниками.
- Постарайтесь засыпать в одно и то же время, даже на выходных.
- Используйте кровать только для сна. Не стоит смотреть в постели телевизор, принимать пищу, читать литературу, и ложиться в кровать в период времени, когда не хочется спать.
- Не можете уснуть – займитесь делом. Если в течение 20 минут вам не удается заснуть – вставайте и делайте то, что заставляет скучать.
- Не курите и не употребляйте кофе перед сном. Стоит отказаться от любых стимуляторов за 6 часов до сна.
- Не употребляйте алкоголь. Он серьезно влияет на качество сна.
- Не спите днем, чтобы к вечеру желание сна только увеличивалось.
- Попробуйте повторять одни и те же действия перед сном.
- Не тренируйтесь за 4 часа до сна.
- Не ешьте много перед сном и не ложитесь голодным.
- Сохраняйте привычную активность, даже если вы не выспались.
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