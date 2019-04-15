Почему возникают психосоматические болезни

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Кесарево сечение
Кесарево сечение / pixabay.com

Почему у одних людей стресс провоцирует развитие или обострение соматического заболевания, а у других – нет? Почему у одних людей физическая травма или соматическое заболевание приводит к развитию психического расстройства, а у других – нет? На эти вопросы современная медицина не имеет ответа.

Врач–психотерапевт Наталья Зайцева рассказала, что известно о психосоматических заболеваниях.

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Чрезмерная озабоченность родителей своим собственным здоровьем и здоровьем детей. Дети, у которых в будущем появлялось соматоформные расстройства, значительно чаще сверстников посещали врачей с профилактической целью и получали соответствующее "лечение".

"Культ тела". Врожденное стремление к физическому совершенствованию, повышенное внимание к занятиям спортом в сочетании с восхищением своей телесной формой, своей легкостью, подвижностью, физической силой.

Культ тіла може викликати тривогу і нав'язливі стани
Культ тела может вызвать тревогу и навязчивые состояния

Для таких пациентов характерна уверенность в физической силе, высокая активность, выносливость, устойчивость к длительным физическим нагрузкам и неблагоприятным внешним воздействиям.

Они крайне чувствительны к малейшим изменениям в функционировании организма, стремятся к различного рода оздоровительным мероприятиям, часто используют нетрадиционные или альтернативные методы лечения и предупреждения заболеваний ("правильное" питание, различные "оздоравливающие" телесные практики).

Чаще всего психосоматика появляется в них в возрасте 30+. Может начаться спонтанно, а может на фоне стрессовых ситуаций. Как правило, такие люди очень быстро обрастают тревогой и навязчивыми страхами.

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