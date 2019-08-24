Почему все время хочется есть

Если кажется, что вы все время хотите есть, постоянно не наедаетесь и все мысли только о еде, то, вероятно, у вас постоянный голод.

Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, почему постоянно хочется есть.

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1. Вы мало едите

Просто и банально. Вот здесь пригодится подсчет калорий, если менее 1200-1000, то явно стоит сделать свой рацион более сытным.

2. В рационе мало сложных и много быстрых углеводов

Если вы боитесь как огня картофеля, макарон, круп, то откуда взяться сытости. Также, если вы едите постоянно сладкое, то после него очень скоро захочется есть снова.

3. Придерживатесь дробного питания

Одно дело, когда это 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса, другое дело, если вы решили кушать часто и небольшими порциями. В последнем случае вы не будете наедаться маленькими порциями и все время будет хотеться кушать.

4. Приемы пищи – единичные

Если вы завтракаете, потом весь день не едите, то конечно, вечером вы наброситесь на холодильник.

5. У вас емоциогенное переедание

Если вы находитесь постоянно в состоянии стресса: на работе или дома, то вполне можете "заедать" свои эмоции. Для начала можно попробовать расслабиться самостоятельно, отвлечься, съездить в отпуск, или обратиться к психотерапевту, в этом нет ничего плохого.

6. Слишком быстро едите

Если ваш прием пищи занимает 5-10 мин, то стоит убрать гаджеты, есть вилкой и ножом, более осознанно и медленно.

7. Плохой сон

Исследования показывают, что и короткий, и некачественный сон связан с повышенным риском ожирения, путем повышения аппетита.

8. Орторексия

Парадокс, но люди, которые сильно зациклены на здоровом питании, постоянно думают о еде. Только позавтракали – уже думают об обеде, не успел пообедать, думаешь о перекусе, и тому подобное. Везде и во всем нужна мера.

9. Наличие болезней

К примеру, при тиреотоксикозе обмен веществ повышен, и поэтому человек все время хочет есть, при этом вес не набирается. В любом случае, если самостоятельно справиться не получается – нужно посетить врача.

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