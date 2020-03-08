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Почему женщины живут дольше, чем мужчины: объяснение генетиков

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У большинства млекопитающих самки живут дольше, чем самцы. Дело в том, что у самок две X-хромосомы – в "копию" встроена защитная функция.

К такому выводу пришли ученые из Австралии. Они изучили половые хромосомы и продолжительность жизни 229 биологических видов, от насекомых до рыб и млекопитающих.

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Выяснилось, что особи с парой одинаковых половых хромосом живут в среднем на 17,6% дольше, чем особи с комбинацией двух нечетных хромосом или наличием только одной половой хромосомы.


У мужчин чаще происходят мутации / pixabay.com

Вредные мутации одной из X-хромосом у женщин не затрагивают все клетки, поскольку в соматических клетках одна из двух копий X-хромосом неактивированная.

Кроме того, эстрогены (группа женских половых гормонов) защищают теломеры (концевые участки хромосом) от повреждений, а это защищает от преждевременного старения организма.

Несмотря на эти выводы, гендерный разрыв в продолжительности жизни нельзя объяснить только генами. Ученые отмечают, что нужно учитывать и другие факторы – например, то, что самцы больше склонны к рискованному поведению и дракам.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Долголетия ДНК
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