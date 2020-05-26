Почти треть опрошенных американцев верят в чипирование с помощью вакцины против COVID-19

Результаты опроса свидетельствуют о том, что люди меньше стремятся искать научные ответы относительно вакцинации и склонны принимать точку зрения в зависимости от политических предпочтений.

28% опрошенных американцев верят в конспирологическую теорию о вакцинации и чипировании. Они считают, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс хочет контролировать перемещения и действия граждан, сообщает Yahoo News и YouGov.

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Исследователи заметили, что вера в подобные теории коррелируется в зависимости от политических взглядов людей. В конспирологическую теорию о чипировании с помощью вакцинации верят 44% республиканцев и всего 19% демократов. Это довольно опасное явление для общества, поскольку вместо того, чтобы разбираться в вопросе с научной точки зрения, люди принимают версию того человека, чью политику поддерживают.

Также результаты опроса продемонстрировали, что "выбор собственной реальности" искажает восприятие какой-либо информации о COVID-19.

Между тем 56% опрошенных "очень обеспокоены" и 30% "несколько обеспокоены" распространением искаженной или фейковой информации о коронавирусе. Впрочем, и здесь есть разделение по политическим взглядам. По мнению демократов, искаженную или фейковую информацию о вирусе чаще всего распространяет Администрация президента США. Республиканцы же преимущественно обвиняют СМИ.

В общем, искаженное представление о пандемии и вакцинации привело к тому, что многие американцы хотят отказаться от прививки. Только 50% опрошенных уверены в вакцинации и хотят сделать прививку против коронавируса. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в начале мая, этот показатель снизился на 5%. Число людей, которые не хотят делать прививку, за этот период увеличилось с 19 до 23%.