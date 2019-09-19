Подходит ли детям растительное молоко – новые исследования

Все больше людей отказываются от коровьего молока в пользу растительного, добавляя его в кофе, каши и десерты. Но подходит ли растительное молоко детям?

Несмотря на то, что вегетарианский рацион назван учеными самым полезным для здоровья, специалисты все еще не определились насколько он подходит для детей.

А вот насчет молока ученые все же пришли к общему мнению – растительное молоко из риса, кокоса или овса не подходит для детей до 5 лет.

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Специалисты отмечают, что растительное молоко не обеспечивает достаточное количество витамина D и кальция.

"За последние несколько лет интерес к растительному молоку значительно вырос. Все больше людей отдают предпочтение растительному молоку по разным причинам и бытует мнение, что растительное молоко равноценно коровьему, но это не так", – отмечают авторы исследования.



Коровье молоко богато витамином D и кальцием

Если у ребенка аллергия на молочные продукты или непереносимость лактозы, родителям стоит проконсультироваться с диетологом, чтобы определить, какие продукты могут восполнить нехватку полезных элементов.

Единственное растительное молоко, которое допускают специалисты для рациона детей – обогащенное витаминами соевое молоко.

Специалисты рекомендуют детям в возрасте от 1 до 2 лет пить по две-три чашки молока в день. В возрасте 2-3 лет – не больше двух чашек обезжиренного молока в день. В возрасте 4-5 лет – не более двух с половиной чашек.

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